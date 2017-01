US-Transporter verliert in Polen Panzergranaten

artikel-ansicht/dg/0/

Zielona Góra (MOZ) Soldaten einer US-Panzerbrigade, die erst seit gut einer Woche in der an Brandenburg grenzenden Wojewodschaft Lebuser Land stationiert sind, sorgten am vergangenen Wochenende für einen Zwischenfall. Auf einer Straße in der Nähe von Zielona Góra kam in der Nacht zu Sonntag ein Transportfahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben. Das Auto gehörte zu einer größeren Kolonne.