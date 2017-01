Die Vermesser der Welt

artikel-ansicht/dg/0/

Am Anfang jeder Reise steht die Vorfreude. Und so stöbern in dem Ladengeschäft in Charlottenburg Globetrotter und Wanderfreunde genüsslich in Reiseführern, Landkarten und Stadtplänen. Die meisten haben Zeit mitgebracht. Schließlich will das nächste Abenteuer gut geplant sein - egal, ob es in den Himalaya geht oder per Rad ins brandenburgische Umland.

Als Buchhändler Simon Schropp vor 275 Jahren die ersten Pläne verkaufte, waren Lustreisen noch gar nicht erfunden. "Landkarten dienten dem Militär. Stadtansichten waren höchstens für die Postkutscher interessant, die Rastplätze suchten", erklärt Ladenbesitzerin Regine Kiepert. Die 58-jährige studierte Geologin, die selbst aus einer berühmten Buchhändler-Familie stammt, hat das Spezialgeschäft 1979 übernommen. In ihren Altberliner Räumen an der Hardenbergstraße stapelt sich die ganze Welt in den Regalen. Bücher entführen nach Las Vegas, Myanmar oder Bali. Sie heißen "Entdeckungen im Reich der Mitte" oder "Zauber des Roten Meeres". Bildbände machen Lust auf Bhutan und Senegal. Selbst Nord-Korea darf nicht fehlen. Es gibt Kochbücher für alle Kontinente, aber auch politische Comics aus dem Iran. Die Zeitschriften reichen von Bulgarien bis zum Bodensee, von Südafrika bis in den Spreewald. Brandenburg ist bis in den letzten Winkel vermessen.

Doch der Renner ist derzeit eine Berlin-Karte, besser gesagt gleich vier Stadtpläne aus vier Jahrhunderten. Sie lassen sich gleichzeitig aufklappen und machen so einen Vergleich möglich. Sabine Kiepert hat sie zum 275-jährigen Schropp-Jubiläum bei Gerd Gauglitz bestellt. Dessen Kreuzberger Verlag ist auf historische Ansichten spezialisiert. An dem Neudruck, von dem derzeit täglich bis zu 100 Stück über den Ladentisch gehen, kann man ablesen, wie aus dem Dorf im Urstromtal eine boomende Weltmetropole wurde. Dabei kann man einige der heutigen Verbindungsstraßen wie zum Beispiel die Köpenicker Straße schon auf dem Plan von 1742 entdecken. Manche wichtigen Querungen hatten andere Namen. So hieß der Boulevard Unter den Linden einst "Erste Straße". Die Dorotheenstraße mitten im heutigen Zentrum wurde dagegen "Hinter-Gasse" genannt. Denn sie lag 1742 noch an der Stadtgrenze. Danach kam nur Sumpf.

Auffällig im Vergleich sind auch, wie sich Bahntrassen und Güterbahnhöfe über die Zeiten entwickelt haben. Manche Knotenpunkte bleiben auf allen vier Karten erhalten, andere - einst riesige Bahnanlagen - sind heute grüne Parks.

Auch die Buchhandlung selbst blickt auf eine bewegte Geschichte zurück. Als Ende des 18. Jahrhunderts der Landkartenhandel einen Aufschwung erfährt, wird Schropp zum führenden Geschäft in Preußen. Am Firmensitz im Mildbrädtschen Haus (heute Marx-Engels-Forum) werden neben "akademischen Landkarten" auch Kupferstiche und Spielzeug verkauft. Im 19. Jahrhundert kommen Erd- und Himmelsgloben, Atlanten und Schulwandkarten dazu. Der Tourismus entwickelt sich und die über 100 Mitarbeiter machen einen Umzug nötig. Das "Schropphaus" an der Dorotheenstraße wird allerdings 1945 in Schutt und Asche gebombt. Was nicht verbrennt, von den Sowjets beschlagnahmt.

So bleibt von Berlins führender Kartenanstalt nicht viel mehr als der gute Name, der zum Neuanfang verpflichtet. Dieser gelingt nur mit viel Durchhaltevermögen.Heute werden in dem Traditionsgeschäft, das lange Jahre an der Potsdamer Straße ansässig war, rund 25 000 verschiedene Artikel feilgeboten, davon allein 80 verschieden Globen.

Der Wandel der Zeiten lässt sich in einer der Vitrine ablesen: Unter goldenen Sextanten und Feldstechern sind Navigationsgeräte ausgestellt, die man sich auch an den Fahrradlenker heften kann. Doch auch im digitalen Zeitalter gehört zum Genuss des Wanderns immer noch die Karte, die man vor sich ausbreitet, weiß Regine Kiepert von ihren Kunden. "Auf der kann man dann auch sehen, wo es langgeht, wenn das Mobiltelefon mal gerade keinen Empfang hat."