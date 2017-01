artikel-ansicht/dg/0/

Daressalam (dpa) Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat beim Auftakt seiner Afrikareise in Tansania zu einem gemeinsamen Kampf gegen den muslimischen Geistlichen Fethullah Gülen aufgerufen. "Wir haben genug Beweise dafür, dass diejenigen, die versuchten, unsere Regierung zu stürzen, auch in anderen Ländern tätig waren", sagte Erdogan bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem tansanischen Präsidenten John Magufuli am Montag.