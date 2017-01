Spätes Weihnachtsbaumverbrennen

artikel-ansicht/dg/0/

Mildenberg (GZ) Etwas verspätet wurde am Samstagabend in Mildenberg Knutfest gefeiert. Die traditionelle Weihnachtsbaumverbrennung bildete in diesem Jahr den Auftakt für die noch kommenden Festivitäten - immerhin feiert der Ort in diesem Jahr 750-jähriges Bestehen. Alf Junghans, Vorsitzender des Mildenberger Kameradschaftsvereins, kann sich noch gut an das erste Knutfest vor 15 Jahren erinnern. Damals feierten die Organisatoren noch mit überschaubaren zehn Gästen, in diesem Jahr waren immerhin knapp 70 Besucher gekommen. "Es ist schön zu sehen, wie das Knutfest gewachsen ist", freut sich Alf Junghans.