Hanning: Baldige Lösung bei Bundestrainer-Suche

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Bob Hanning, der Vizepräsident des Deutschen Handballbundes, will bei der Suche nach einem neuen Bundestrainer bald eine Lösung präsentieren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546814/

DHB-Vizepräsident Bob Hanning will bald einen neuen Bundestrainer präsentieren.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning will bald einen neuen Bundestrainer präsentieren. © Marijan Murat/dpa

«Es soll nicht mehr ganz so lange dauern», sagte er in einem Interview des TV-Senders Sky. Einen genauen Zeitpunkt für die Benennung des Nachfolgers von Dagur Sigurdsson wollte er aber nicht nennen. Sigurdsson hatte schon vor der WM in Frankreich seinen Abschied für die Zeit danach angekündigt.

Hanning bezeichnete das unerwartet frühe Aus als Dämpfer zur rechten Zeit auf dem Weg zum angestrebten Olympiasieg 2020. «Wir haben es, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, nicht auf die Platte gekriegt, dieses Bad-Boy-Image zu leben», meinte er zur 20:21-Pleite am Sonntag gegen Katar im WM-Achtelfinale. «Wir waren uns auch ein Stück weit zu sicher. Und haben nicht alle maximal einbezahlt, um den Erfolg letzten Endes hinten raus zu kriegen.»