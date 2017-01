Diesmal keine Punkte erschmettert

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (RA) Am neunten Spieltag in der Volleyball-Brandenburgliga zahlte die Zweitliga-Reserve des SV Lindow-Gransee Lehrgeld. Weder in der Partie gegen Motor Hennigsdorf noch gegen die gastgebenden Brandenburger kamen die Lindower am Sonnabend in Fahrt und verloren mit 1:3 und 0:3.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546817/

Lindow reiste nur mit einem Rumpfkader an. Es waren lediglich sieben Spieler, wobei Jugendspieler Tobias Stöckel in Angriff und Zuspiel das Team verstärkte. Der erste Satz gegen Motor blieb lange Zeit offen. In der Crunchtime ließ Lindow viele Möglichkeiten im eigenen Angriff liegen. Motor zog an und gewann den Satz bei 25:21. Im zweiten Satz drehte Lindow auf und machte vor allem im Aufschlag viel Druck. Block und Abwehr standen gut positioniert. Nur wenige Fehler unterbrachen das Powerplay, ein Satz ganz im Sinne von Außenangreifer Stephan Richter, 25:14. Diese Lindower Spielfreude fand im dritten Satz jedoch ein jähes Ende. Der 0:5-Rückstand verhieß nichts Gutes und das Team brachte keinen gemeinsamen Spielwillen aufs Parkett. Beim Stand von 9:17 schien der Satz entschieden. Die Einwechslung von Stöckel auf Zuspiel brachte frischen Wind in die Partie. Mit einer unorthodoxen Aufstellung erarbeitete sich das Team nun Punkt für Punkt. Dem Hader wich die Spielfreude. Lindow holte bis zum 24:24 auf und wehrte gleich mehrere Satzbälle der Hennigsdorfer ab. Zwei eigene Satzbälle blieben ungenutzt, so dass Motor glücklich diesen hart umkämpften dritten Satz bei 32:30 gewann. Den folgenden vierten Satz hielt Lindow nur anfangs offen, in der Annahme fehlte die Präzision und im Angriff das Durchsetzungsvermögen, um noch einmal eine Wende herbeizuführen. Das Spiel endete bei 19:25.

Im Anschluss musste sich Motor Hennigsdorf dem VC BW Brandenburg in drei Sätzen geschlagen geben.

In allen drei Sätzen gegen Brandenburg schaffte es Lindow im dritten Tagesspiel nicht, Druck aufzubauen. Vor allem die Angriffe über die Außenpositionen wurden vom Gegner ein ums andere mal entschärft. Um das erste Tempo zu spielen, war die Annahme zu ungenau. Lindow spielte ordentlich mit und bescherte dem Publikum gleich mehrere umkämpfte und lange Ballwechsel. Jedoch fehlte die letzte Konsequenz. Lindow II verlor zu 21, zu 20 und zu 20.