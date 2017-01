artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Deutschland engagiert sich im Kampf der Vereinten Nationen gegen globalen Hunger so stark wie nie. Mit Hilfen in Höhe von 791,5 Millionen Euro für das Welternährungsprogramm (WFP) war die Bundesrepublik 2016 nach den USA der größte staatliche Geber, wie die UN-Organisation am Montag mitteilte. 2015 beteiligte sich Deutschland noch mit 296,4 Millionen Euro. Damit habe sich die Hilfe mehr als verdoppelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546820/

570 Millionen Euro der Hilfen 2016 gingen an Programme in Syrien und den Nachbarländern. Dort halfen die Gelder nach Angaben der WFP, die Ernährungshilfe für fast sechs Millionen Menschen wiederherzustellen.

Gleichzeitig starteten am Montag neue Syrien-Gespräche im kasachischen Astana - die Vertreter von Regime und Rebellen verhandelten aber zunächst nicht direkt miteinander. Die Gespräche in Astana dürften nicht über die humanitäre Krise in Syrien hinwegtäuschen, sagte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) nach einem Treffen mit WFP-Exekutivdirektorin Ertharin Cousin und UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi am Montag in Berlin. Auch 2017 werde der Hilfsbedarf gewaltig sein.

Seit 2013 sei die humanitäre Hilfe Deutschlands um das Sechsfache gestiegen, sagte Steinmeier. "Ob für Familien im Bürgerkriegsland Syrien oder im dürregeplagten südlichen Afrika, im Jemen oder in Äthiopien - die großzügige deutsche Hilfe gibt den Menschen nicht nur Nahrung, sondern die Chance, Hunger für immer zu überwinden", sagte Cousin. Bei der Hilfe gehe es auch darum, die Menschen zu befähigen, sich selbst zu ernähren.

Die USA sind nach wie vor der größte Geber. Steinmeier sagte, er glaube nicht, dass sich durch den Machtwechsel im Weißen Haus und der Präsidentschaft von Donald Trump etwas an der "Hilfsbereitschaft des amerikanischen Volkes" ändere. "Im Übrigen habe ich jetzt aus der Rede des amerikanischen Präsidenten zur Amtseinführung noch nicht entnehmen können, wie man sich in Zukunft zu den internationalen Hilfsorganisationen verhalten wird." Das WFP erhalte Unterstüztung von Republikanern wie Demokraten, sagte Cousin.