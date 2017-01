Paretzer Fundgrube für Bücherfreunde

artikel-ansicht/dg/0/

Paretz (MOZ) An die 1.000 Bücher hatte der Verein Historisches Paretz am vergangenen Sonnabend auf den langen Tischreihen im Saal am Schloss Paretz gestapelt. Gegenwartsliteratur, Kunst- und Bildbände sowie Kunsthistorisches, Romane, Geschichtliches und Ratgeber gehörten dazu. Unter dem Motto "Alles muss raus" bot der Verein in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen alles das an Büchern an, was in den letzten Jahren freundliche Spender dem Verein überlassen hatten.

Heidi und Rolf Riemer aus Berlin waren im Internet auf die Veranstaltung aufmerksam geworden. Besonders die große Auswahl Kinderbücher hatte es ihnen angetan. "Schöne Bücher für unsere Enkel" freuten sie sich. Indes blätterte Vereinsvorsitzender Matthias Marr gerade in einer "absoluten Rarität" wie er sagte. Eine Originalausgabe von 1892 "Geschichte von Nauen und Osthavelland", geschrieben von Ernst Georg Bardey, unter anderem Lehrer am Nauener Realgymnasium. Es sei eine wertvolle Spende eines Besuchers des heutigen Bücherbasars, freute er sich. Aber auch in den langen Bücherstapeln warteten Raritäten auf die Besucher. Darunter die komplette zehnbändige Heinrich Heine-Ausgabe von 1923 und die Jubiläumsausgabe der Brockhaus-Bände von 1894/95.

Anett Griszewski war extra wegen des Bücherbasars aus Schönfließ nach Paretz gekommen. Sechs Bücher hatte sie bereits unter dem Arm. "Es werden wohl noch mehr werden, eine richtige Schatztruhe", schwärmte sie. Auch wenn manche der Buchfreunde gleich kleine Stapel nachhause trugen, lichteten sich die Stapel auf den Tischreihen kaum, wie Marr zufrieden anmerkte. Viele Bücherfreunde hätten gleich wieder neue als Spende an den Verein mitgebracht, sagte er und war mit der Aktion zufrieden. An die 100 Bücherfreunde hätten Bücher erworben. Der Erlös komme der Arbeit des Vereins zugute, sagte er. Es sei die erste derartige Aktion gewesen, aber nach dem guten Echo kann er sich im nächsten Winter einen weiteren derartigen Buchbasar vorstellen.

Bis dahin kehren die Bücher wieder in ihr Domizil historische Mehlwaage neben der Scheune zurück. Bis vor eineinhalb Jahren wurden sie regelmäßig während der Scheunenfeste auf dem Buchbasar angeboten. Eine Tradition, die es so nicht mehr gibt. Volkmar Pietsch, Vereinsmitglied und ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Ketziner Stadtbibliothek, nutzte die Gelegenheit, überzählige und doppelte Exemplare Kinderbücher aus der Bibliothek ebenfalls für eine kleine Geldspende anzubieten. Er hatte aber auch brandaktuelle im Angebot, letztere zum verschenken. Damit machte er auf die Aktion Lesestart des Bundesbildungsministeriums aufmerksam. "Eltern können mit ihren Sprösslingen in die Ketziner Bibliothek kommen und sich einen von fünf Titeln als Geschenk auswählen - und sich natürlich informieren, was die Ketziner Stadtbibliothek sonst noch so für den Lesestart der Jüngsten im Angebot hat", sagte er.