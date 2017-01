HavelPark: Eigentümer investieren 15 Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Dallgow-Döberitz (MOZ) Nachdem sich die Eigentumsverhältnisse des Shopping-Centers HavelPark in Dallgow verändert haben, neuer Eigentümer ist nach dem Aus eines Konsortiums der Immobiliensparte der englischen Bank Morgan Stanley neben dem Hamburger Co-Investor Asset Manager Redos Real Estate nun die New Yorker Investmentgesellschaft Madison International Realty, wird der Gesellschafterwechsel keine Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben. Das bestätigten die beteiligten Unternehmen. Christian Diesen, Geschäftsführer der HLG Gesellschaft zur Entwicklung von HandelsCentren mbH & Co. KG, hat nun zudem die Umbaupläne vor Ort ein wenig konkretisiert.