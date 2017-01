Die Sammler der wertvollen Geschichten

artikel-ansicht/dg/0/

"Es ist ja eigentlich ein ganz aktuelles Thema", sagt Ortsvorsteher Ulrich Jaap mit Blick auf die Kriege in der Welt und die Flüchtlinge, die in Europa eine neue Heimat suchen. Jaap unterstützt die Veröffentlichungen der Hefte, indem er deren Vertrieb übernimmt. Der ehemalige Schuldirektor Karl-Heinz Langer fungiert als Lektor. Wie in allen Heften üblich, berichten darin nicht geübte Autoren für die Leser. "Die Besonderheit ist, dass jeder seine persönlichen Erlebnisse niederschreibt", sagt Zemlin.

Die Erlebnisse ihrer Flucht hatte die Wildbergerin Gertrud Gottschalk (geborene Keller) aufgezeichnet. Und das sehr spannend, wie Zemlin findet. Gertrud Gottschalk ist im Oktober 1926 in Schönwalde im Kreis Oststernberg im heutigen Preslice geboren worden. In ihren Aufzeichnungen beschreibt sie, wie 1945 zuerst Flüchtlinge aus Ost- und Westpreußen in ihrem Dörfchen ankamen und die Front immer näher rückte. Ende Januar bereitete auch ihr Vater den Ackerwagen für ihre Flucht vor. Am 1.Februar 1945 brach die Familie aus Angst vor der russischen Armee auf - mit Sack und Pack, Stullen, Griebenschmalz und fünf Liter Kaffee. Ihre erste Station auf der Flucht war Frankfurt/Oder, von dort aus ging es weiter nach Fürstenwalde und Buchholz. Ursprünglich wollte die Familie dort das Ende des Krieges abwarten. Als aber auch dort die Front immer dichter kam, ließ sie Pferd und Wagen zurück und reiste nur mit Handgepäck mit der Bahn ab. Mitten in der Nacht stieg sie am Bahnhof in Wildberg aus. "Wir übernachteten im Saal der Gaststätte ,Plätrick' und bekamen am nächsten Tag eine Wohnung zugewiesen. Daran, dass dieser Ort im Kreis Neuruppin mal unsere Heimat werden würde, hätten wir nicht einmal im Traum gedacht", hat Gertrud Gottschalk notiert. Und weiter: "Es war zuerst in Wildberg ein schweres Leben für uns, denn wir wurden von den Einheimischen als Eindringlinge angesehen. Außerdem sprachen die älteren Leute platt und wir verstanden kein Wort." Auch aus diesem Grund hatte die damals junge Frau große Sehnsucht nach ihrer Heimat. Nach dem Einmarsch der russischen Armee machte sie sich deshalb allein auf den Weg nach Oststernberg. Dort war allerdings ihr Haus verwüstet worden und die Erwartung, dass alles besser werden würde, erfüllte sich nicht. Wie Gertrud Gottschalk schließlich erfuhr, waren Onkel und Tante erschossen, eine Cousine mehrfach vergewaltigt und eine andere mit nach Russland genommen worden. Von einer weiteren Cousine fehlte jegliches Lebenszeichen. Kurz darauf wurde das Gebiet Polen zugesprochen.

Auf insgesamt 16Seiten beschreibt Gottschalk dann, wie es ihr gelang, in Wildberg Fuß zu fassen und sich ein neues Leben aufzubauen. Genau diese Erlebnisse und Erfahrungen sind besonders wertvoll, sagt Zemlin, der diese für die Nachwelt festhalten möchte. Die Idee dazu, solche persönlichen Geschichten zu sammeln, kam bei ihm auf, als er eigentlich auf der Suche nach Erlebnissen während der DDR-Zeit war. "Damals war kaum etwas aufgeschrieben worden", sagt er. Als er dann doch eine Frau fand, die noch etwas wusste, verstrich zu viel Zeit ungenutzt. Kurz darauf entdeckte Zemlin ihre Todesanzeige in der Zeitung. Mit ihr wurde auch ihr gesamtes Wissen zu Grabe getragen. Und das war nicht der einzige Fall, so Zemlin.

Der Ortschronist ist deshalb immer froh, wenn er von älteren Wildbergern noch Geschichten aus erster Hand erfahren kann oder Nachfahren ihm Einblicke in Aufzeichnungen oder Fotoalben gewähren. "Eigentlich macht ja jeder seins - aber die Geschichte des Dorfes eint uns alle", sagt Zemlin. Er hat aber auch Begebenheiten aus der jüngeren Vergangenheit in einem der Hefte verarbeitet, wie die von der Schülerin Ariane Neumann, die den Fontane-Preis für junge Schreibende erhalten hatte.

Das neue Heft ist in einer Auflage von 500 Stück erschienen und für fünf Euro zu haben. Mittlerweile ist sind die Veröffentlichungen so beliebt, dass die Broschüren auch in den Nachbarorten, in Neuruppin und sogar in Städten in den alten Bundesländern gefragt sind, wo heute einige ehemalige Wildberger leben. Von jedem Heft seien aber noch Exemplare zu haben versichert Jaap. Und die nächsten beiden Ausgaben sind sogar schon in Planung.

Das aktuelle Heft gibt es in der Wildberger Drogerie, im Landcafé und bei Blumen Müller. Sämtliche Ausgaben können auch bei Ulrich Jaap über ulrich.jaap@gmx.de bestellt werden.