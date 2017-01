Reichlich Edelmetall beim Landes-Championat

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (uw) Mit sechs Gold-, sieben Silber- und vier Bronzemedaillen konnten die Bogenschützen der SSV PCK Schwedt bei den Hallen-Landesmeisterschaften in Birkenwerder (Oberhavel) einmal mehr ihre Spitzenstellung in Brandenburg unter Beweis stellen.

Alle sechs Titel gingen auf das Konto der visierlosen Schützen - ein Novum in der Schwedter Bogensport-Historie. Jagdbogenschütze Andreas Tollkamp schoss mit 539 Ringen in der Alterskasse Ü 55 einen neuen nationalen Rekord, was ihn folglich zum Titelfavoriten für die Deutsche Meisterschaft in seiner Heimatstadt macht. Finn Fredrich (U 17/405 Ringe), Robert Dieckow (Herren/515) und Carolin Methke (Damen/481) wurden ebenfalls mit dem Jagdbogen neue Landesmeister. Methke schaffte als erste SSV-Sportlerin einen besonders ungewöhnlichen Erfolg: Als erfolgreiche Schwimmerin stieg sie im Herbst 2016 zusätzlich ins aktive Bogensport-Training ein und krönte ihre bislang kurze Karriere mit einem Titel in dieser Sportart. Nun wird sie sogar bei der Deutschen Meisterschaft vor heimischem Publikum starten.

Titel Nummer fünf ging auf das Konto des Blankbogenschützen Heiko Poppe, der einen neuen Ü-55-Brandenburg-Rekord mit 488 Ringen schoss. Die Titelsammlung komplettierte Marco Feine, der mit dem Primitivbogen 386 Ringe für Gold schoss.

Vizemeistertitel gingen für SSV PCK auf das Konto der Recurveschützen Philip Usadel (U 14/ 520), Svenja Schröder (U 17/ 443), Gina Endler (U 12/469), der Compoundschützin Erika Rakel (Ü 50/555) sowie der Schützen mit den Bögen ohne Visier Marco Usadel (Herren Jagd/497), Jaqueline Frederich (Damen Jagd/ 467) der Mirko Huhnke (Primitivbogen/234).

Bronzemedaillen gewannen Vivien Würl (U 20/470), Katrin Wallura (Ü 50/440), Leonie Endler (U12/431 - alle mit dem Recurvebogen) sowie Jenny Zecha mit dem Jagdbogen bei den Damen mit 399 Ringen.

Jetzt gilt es für die uckermärkischen Bogenschützen abzuwarten, bis Anfang Februar die Qualifikationszahlen zur Deutschen Meisterschaft bekanntgegeben werden. Die PCK-Bogensportler hoffen für die Heim-DM in der "Neue Zeit"-Sporthalle auf bis zu acht Startplätze am 11. März.