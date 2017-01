Finows Frauen erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften im Einzel und Doppel in Fürstenwalde waren sechs Finower Damen und vier Herren am Start. Arvid Petermann hatte kurzfristig aus privaten sowie Marc Schinkel aus beruflichen Gründen verzichtet.

Ohne Probleme schafften alle TTC-Frauen den Sprung aus den Vorrunden in die Ko-Phase. Hier gab es in der ersten Runde das Aus für Annie Jordan gegen Vera Stuckert (TSV Stahnsdorf) mit 2:4 nach einer 2:0-Führung.

Auch Chiara Baltus unterlag mit 1:4 im Vereinsduell gegen Claudia Petereit. Im Viertelfinale war für Carolin Gragoll gegen Lydia Lautenschläger (ESV Prenzlau) in vier Sätzen Endstation. Mit einer hauchdünnen 3:4-Niederlage gegen die Titelverteidigerin Ann-Marie Dahms (SV Prenzlau) erwischte es auch Petereit.

Für Carolin Mews gegen Dahms (2:4) und Isabell Puskas mit 0:4 gegen Lautenschläger kam erst im Halbfinale das Turnierende. Im Finale siegte im Prenzlauer Duell die Titelverteidigerin Dahms gegen Lautenschläger mit 4:1.

Die Doppelkonkurrenz wurde eindeutig von den Finowerinnen dominiert. Im Finale gewannen Carolin Mews/Annie Jordan gegen die Vorjahressieger Claudia Petereit/Chiara Baltus in knappen Sätzen mit 3:1 /10, 10, -7, 8).

Bronze gab es für Isabell Puskas mit ihrer Partnerin Ann-Marie Dahms vom ESV Prenzlau. Sie waren im Halbfinale nach 2:0-Führung noch mit 2:3 an Petereit/Baltus gescheitert.

Finows Herren schafften ebenfalls alle den Sprung aus den Gruppenspielen in die Ko-Runde. Nach großem Kampf verlor Andrè Fehlinger im Viertelfinale gegen Ex-Landesmeister Marco Schicketanz vom TT-Team Cottbus 2:4. Zuvor hatte der Finower den Fürstenwalder Lokalmatador Gerald Stamm mit 4:2 besiegt.

Ebenfalls im Viertelfinale scheiterten Moritz Voß mit 0:4 am späteren Titelträger Alexander Grothe (SG Geltow) und Philipp Höhn an Vizemeister Janik Meder (SG Geltow) mit 1:4. Erik Kirsten verlor im Achtelfinale 1:4 gegen Schicketanz (Cottbus). Das Finale gewann der überzeugende Geltower Grothe gegen seinen Teamkameraden Janik Meder in vier Sätzen.

In den Doppeln kam für die Finower Kirsten/Fehlinger, Voß/Meder (Geltow) und Höhn/Krüger (Marxdorf) das Aus im Viertelfinale. Meister wurden im Geltower Endspiel Marcus Dulinsky/Thomas Jannek.

Die Herren von Verbandsoberligist (6. Liga) SG Geltow, den Damen von Regionalligist TTC Finow (4. Liga) und ESV Prenzlau (5. Liga) waren absolut tonangebend bei diesen Meisterschaften.

Die Medaillen in der Übersicht: Damen Einzel, 1. Ann-Marie Dahms (ESV Prenzlau), 2. Lydia Lautenschläger (ESV Prenzlau), 3. Carolin Mews (TTC Finow), 3. Isabell Puskas (TTC Finow); Damen Doppel: 1. C. Mews/A. Jordan TTC Finow.