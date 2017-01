Bernauer Wachtmeister in Torlaune

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Der Ball geht gegen die Latte und ein Raunen durch die gut gefüllte Erich-Wünsch-Halle. Wie am gesamten Wochenende herrschte beim Sponsorenturnier des Hussitencups eine gute und lockere Stimmung bei Publikum und Spielern. Dennoch merkt man den insgesamt acht Sponsorenteams an, dass niemand als Verlierer vom Platz gehen will.

Trotz allem sportlichen Ehrgeiz bekommen die Zuschauer spannende und vor allem faire Spiele zu sehen. Nach Fouls geben sich die Spieler mit einem Lächeln auf den Lippen die Hand. Und die Sponsorenteams zeigen, dass auch sie einiges am Ball können. Schöne Kombinationen oder starke Einzelleistungen führen immer wieder zu sehenswerten Toren und werden vom Publikum mit Jubel und Applaus honoriert.

Die Vorjahressieger "Black Sea Odessa" aus der Ukraine konnten ihren Titel in diesem Jahr nicht verteidigen, da sie, wie die Sparkasse Barnim, keine Mannschaft zusammenbekamen.

Dennoch verstärkten drei Ukrainer die Mannschaft von den "Feiglingen", die gespickt mit den Sponsoren und ehemaligen Spielern des FSV Bernau an den Start ging. Als Sieger ihrer Gruppe ging es für das Team in einem spannenden Halbfinale gegen den FC Lehmann Crew. Da es nach Ablauf der Spielzeit 1:1 stand, musste eine Entscheidung im Neunmeterschießen her. Dabei konnte Keeper Dennis Soth zwei Versuche parieren und so den Finaleinzug perfekt machen.

Im zweiten Halbfinale zwischen den Stadtwerken Bernau und der Polizeiinspektion Bernau war es nicht weniger spannend. Nachdem die Stadtwerke lange führten, glichen die Polizisten 47 Sekunden vor Schluss zunächst aus und gingen 31 Sekunden vor dem Ende in Führung und zogen ebenfalls in das Finale ein.

Dort ging es eher deutlich zu. Bereits nach drei Minuten führte die Polizeiinspektion mit 3:0 und ließ in den verbleibenden sieben Spielminuten dann gar nichts mehr anbrennen, so endete das Finale mit einem rekordverdächtigen 9:0.

"Es war ein sehr ausgeglichenes Turnier und der Spaß steht hier natürlich klar im Vordergrund", resümierte "Feiglinge"-Trainer Uwe Nowak.