Aufs Amt in Beeskow?

Tauche (MOZ) Am 31. Januar findet die nächste Gemeindevertretersitzung in Tauche statt. Beginn ist um 19 Uhr im Verwaltungsraum der Gemeinde. Auf der Tagesordnung steht neben Bekanntmachungen von Bürgermeister Gerd Mai, auch das Thema Breitbandausbau in der Gemeinde. Ferner soll diskutiert und beschlossen werden, ob Aufgaben des Standes-, Einwohnermelde- und Gewerbeamtes von der Verwaltung in Tauche an die Kreisstadt Beeskow übertragen werden sollen.