Vier Wohnungen aufgebrochen

Hennigsdorf (HGA) Gleich vier versuchte oder vollendete Wohnungseinbrüche wurden der Polizei am Wochenende gemeldet. So hebelten Unbekannte die Balkontür einer im Hochparterre gelegenen Wohnung an der Kleiststraße auf und entwendeten Schmuck. Der Schaden beträgt 400 Euro. Im Fall eines Einbruchs am Paul-Schreier-Platz hörten Nachbarn am Samstagabend Geräusche. Als sie später nachsahen, war die Balkontür aufgebrochen, die Täter hatten aber bereits das Weite gesucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Über eine Terrassentür verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Wohnung an der Stauffenbergstraße. Auch hier ist der Schaden noch nicht bekannt. Bargeld und Schmuck fiel hingegen jenen in die Hände, die ein Einfamilienhaus am Rotkehlchenweg durchsuchten. Schaden: 2 000 Euro.