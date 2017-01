Asylheim erhält sechs Rollstühle

artikel-ansicht/dg/0/

In der Einrichtung leben häufig auch Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die auf Gehhilfen angewiesen sind. Während ihres Aufenthaltes können sich die Bewohner einen Rollstuhl ausleihen. Doch die intensiv genutzten Exemplare waren in einem schlechten Zustand, als sich die Firma Reha.Tech, die unter anderem in Eisenhüttenstadt ein Sanitätshaus betreibt, ihrer annahm.

"Wir haben sechs Rollstühle zur Aufarbeitung abgeholt. Vier davon waren nicht mehr zu retten", berichtet Birk Nerlich, der als Medizinprodukteberater bei Reha.Tech arbeitet. Bei den beiden brauchbaren Rollstühlen wurden die Reifen und Lenkräder erneuert. Sie wurden technisch überprüft und gereinigt. "Anderen Menschen zu helfen, ist uns wichtig. Deshalb freuen wir uns sehr, neben diesen beiden älteren Modellen auch vier neuwertige Rollstühle in der Erstaufnahmeeinrichtung übergeben zu können", fährt Nerlich fort.

Silvio Hanke, Technischer Leiter der der ZABH angeschlossenen DRK-Einrichtung, nahm die Spende für die Flüchtlinge dankbar entgegen. Der Ehrenamts- und Netzwerkkoordinator Andre Seifert dankte Reha.Tech ebenfalls und betonte: "Das ist eine große Erleichterung, weil nicht genügend Rollstühle einsatzbereit waren", lobte er die Aktion.

