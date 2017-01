Himmel und Erde von Mallorca

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Es ist schon eine Kunst, 60 Bilder für eine Ausstellung gut aufeinander abgestimmt aufzuhängen. Monika Manns wird ab Donnerstag in der Domgalerie in Fürstenwalde Werke präsentieren. Am Montag arbeitete sie dafür in deren Räumen, platzierte die zumeist großformatigen Bilder so, dass der Rundgang dann auch zu einen echten Kunstgenuss werden kann.