Spiegel traf Kind

Fürstenwalde (MOZ) Ein neunjähriger Junge wurde am Montag, gegen 7 Uhr, in Fürstenwalde bei einem Unfall mit einem Fahrzeug verletzt, berichtete die Polizei. In der Seilerstraße war das Kind nach bisherigen Erkenntnissen zwischen geparkten Autos auf die Straße getreten. In dem Moment fuhr ein Skoda Fabia vorbei. Dessen Außenspiegel traf den Jungen.