Furchtbares Rauschen in der Luft

Mit dem Kahn vor dem Herrenhaus in Friedrichshof: Ostern 1947 wurde dieses Foto gemacht. Es zeigt die damaligen Bewohner des Wustrower Ortsteiles auf der Fahrt in die höher gelegenen Altdörfer © Sammlung Sperr

"Mein Vater war damals 19 Jahre alt und lebte mit seiner Familie auf einem Bauernhof zwischen Zechin und Wollup. Im Krieg war die Scheune abgebrannt und die Ställe auch teilweise eingefallen und noch nicht wieder aufgebaut. Somit konnte das wenige Vieh, dass man sich nach dem Kriegsende wieder anschaffen konnte, bei dem Wassereinbruch nicht auf den Scheunen- oder die Stallböden gebracht werden. So kamen die Hühner in eine Kammer im Haus, das Pferd stand auf dem Flur, die Kuh stand in einer anderen Kammer und die Schweine waren auf dem Hausboden neben dem Getreide untergebracht. Da das alte Bauernhaus, wie viele um 1870 gebaute Häuser, zum Schutz vor Hochwasser nicht ebenerdig gebaut war, stand das Wasser glücklicherweise nicht im Haus, sondern nur bis zur letzten Stufe der 1,50 Meter hohen Außentreppe.

Da für unser Gehöft die zum Kriegsende zerstörte Stromversorgung erst 1956 wieder repariert wurde, hatte man keinen Strom, um das Getreide zu Mehl zu mahlen und für das Vieh zu schroten. Deshalb wurde das Korn nach Zechin zur Mühle gebracht und dort gemahlen. Das musste auch zu Zeiten der Überschwemmung getan werden. Während des Hochwassers hat mein Vater den Kastenwagen auseinandergebaut, die Einzelteile mit Hilfe eines selbstgebauten Floßes zur höher gelegenen Straße nach Zechin gebracht, dort wieder zusammengebaut, das Getreide dorthin geschippert, das Pferd durch das Wasser geführt und damit schließlich nach Zechin zur Mühle gefahren. Zurück dann wieder das gleiche Spiel."

Von seiner Muter Christa hat Bernd Kietzer eine handschriftliche Erinnerung aufbewahrt: "Ich war damals 16 Jahre alt und wohnte mit den Eltern, Oma, Bruder Heinz sowie der Einquartierung Wilfried Klemt und seiner Mutter in Friedrichsaue, Loosa 7. Im März 1947 brach der Damm. Wir wussten noch nichts von der Gefahr, denn Strom und Radio hatten wir noch nicht. Wilfried Klemt, der mit seiner Mutter bei uns wohnte, kam aus der Schule und brachte uns die Nachricht. Es hat den ganzen Tag geregnet, Nebel und ein furchtbares Rauschen war in der Luft. Unser Vater war in Berlin im Krankenhaus. So mussten wir uns entscheiden und sind zu Hause geblieben. Wir hatten schon zwei Pferde und zwei Kühe. Für die Pferde haben wir die Decke vom Scheunenkeller verstärkt, für die Kühe einen Hochstand von 1,50 Meter auf den Scheunenflur gebaut. Die Tiere waren sehr unruhig, sie spürten die Gefahr. Heinz, Lieselotte, Kurt und ich brachten die Tiere in Sicherheit. Die Ferkel und Hühner auf den Stallboden, da waren sie Selbstversorger. Meine Mutti, Frau Klemt und Wilfried schleppten Holz, Kohlen und Kartoffeln auf den Hausboden. Auch die Möbel wurden hoch geschafft.

Um 16.42 Uhr war dann das Wasser da. Da wir in eine Senke lagen, war es viel früher bei uns. Wir hatten zu tun, die Tiere ruhig zuhalten. Unsere große Ferkelsau konnten wir nirgends hin bringen. Mutti hat sie dann rausgelassen. Da das Haus höher liegt, stieg das Wasser langsamer. Die Sau kam dann zum Haus und ist durch die Küche in die Speisekammer und hat Quartier für sechs Wochen gefunden. Nur an die Kaninchen haben wir nicht gedacht, da sind uns die Unteren ertrunken. Die anderen sind dann in der Stube umher getollt. Wir haben die ganzen sechs Wochen bei den Tieren in der Scheune auf den Heuboden geschlafen. Auch Mutti, meine Oma und Klemts sind zu uns gekommen, es war ihr im Haus zu gruselig. Als das Wasser da war haben wir noch die ganze Nacht Motorengeräusche gehört. Es hat sehr weit übers Wasser geschallt. Am nächsten Tag stellten wir erst fest, dass unsere Nachbarn auch da waren. Dann haben wir vom Scheunendach zum Nachbarn gesprochen und uns gegenseitig Mut gemacht.

Sehr bald kam die Parole, alles raus, Seuchengefahr. So bauten wir ein kleines Floß und dann noch ein Großes, falls wir doch noch raus müssen. In der Scheune stand das Wasser 80 Zentimeter, im Haus nur 20. Als das Wasser zurückging, war das Haus wieder frei. Mein Bruder Willi kam uns auch mit dem Floß besuchen. Seine Familie war evakuiert. Da die Kartoffeln und Rüben im Keller futsch waren, haben wir die Mieten von oben geöffnet und von der Erde einen Wall gemacht, von der Scheune ein paar Bretter abgerissen bis zur Miete gelegt und so noch etwas gerettet. Es war ja alles nass und mussten oben in der Scheune ausgebreitet werden. Mein Bruder hat einen Kahn selbst gebaut. Mit diesem sind wir am 1. Mai zum Tanz gefahren. Dann ging es bis Vosses per Kahn und mit Stiefel weiter, die Schuhe im Beutel.

Als das Wasser abgezogen war, gab es sehr viel Arbeit. Auch auf dem Hof war ein großes tiefes Loch, da hatte sich ein Baumstamm im Torweg verfangen. Dadurch ist ein Strudel entstanden, der alles ausgespühlt hatte. In der Obstplantage ist auch viel Erde weggerissen worden. Im Juli konnten wir etwas Land bestellen", schrieb Christa Kietzer.

