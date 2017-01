FDP lehnt Neuanschließer-Initiative ab

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546853/

In Bezug auf die Altanschließerthematik haben sich die Liberalen neben anderen Fraktionen dafür eingesetzt, dass die Stadt als erste der Verbandsgemeinden im Gebiet des Trink- und Abwasserverbands Oderbruch-Barnim (TAVOB) war, die beschlossen hatte, dass die Beiträge der Altanschließer zurückgezahlt werden und am Solidarprinzip festgehalten werde. Das Ziel der "Bürgerinitiative Altanschließer" aus Bad Freienwalde, die sich nun für eine Gleichbehandlung der Neuanschließer stark machen will, unterstützen die Liberalen nicht. "Hier werden die Leute gegeneinander aufgewiegelt, irgendwelche Dinge zu tun", sagte Burkhard Baer (FDP) bei dem Treffen und verwies auf die Ursprünge des Verbands. "Der TAVOB wurde gegründet, um eine kommunale Pflichtaufgabe zu gewährleisten - die Trink- und Abwasserversorgung im Verbandsgebiet", sagte Baer. "Die Kommunen waren zur Gründung damals vorwiegend auf sich selbst gestellt und das Land hatte sie nicht mit Geld ausgestattet." Ein schwieriger und langwieriger Prozess lag vor dem Verband, um die Struktur zu schaffen, die er heute hat, erinnerte Burkhard Baer. Sollten die Beiträge nun weiter aufgegliedert werden, bestehe die Gefahr, dass damit mehr Personal gebraucht und dadurch zwangsläufig die Gebühren steigen werden, fasste er die Ansicht der Liberalen zusammen.

Ein weiteres Thema, welches die FDP im Kreistag mit begleitet hat, sind die Änderungen im öffentlichen Personennahverkehr. Seit dem ersten Januar hat sich die Busverbindung von Wriezen nach Strausberg verbessert, erklärte Burkhard Miesterfeld (FDP). Busse fahren nicht nur mehrmals, sondern auch zu geeigneteren Zeiten, besonders für Pendler, so Miesterfeld. "Der Bus fährt nun schon kurz nach sechs Uhr morgens vom Wriezener Bahnhof ab. Das heißt, Pendler können bereits gegen acht Uhr in Berlin oder vorher in Strausberg sein." Die aktuellen Zeiten, so plädierte der Gewerbetreibende, sollten mindestens einmal im Amtsblatt veröffentlicht werden.

Ein weiteres Eckthema betrifft die Photovoltaik. "Da haben wir erfolgreich den Bau einer solchen Anlage auf nutzbarem Ackerland in Frankenfelde blockiert", so Werner Selle. Stattdessen hatte die Fraktion den Bau auf dem alten Holzlagergelände in Wriezen sowie auf einer alten Mülldeponie in Frankenfelde begrüßt.

Ob die Fraktion im Wahljahr für den Bürgermeisterposten einen eigenen Kandidaten stellen wird oder einen anderen unterstützen will, stehe noch nicht fest, so Werner Selle. "Derzeit führen wir die Gespräche mit unseren Mitgliedern dazu. Wir haben uns noch nicht positioniert. Die Bürger werden aber rechtzeitig benachrichtigt", fügte der Fraktionsvorsitzende hinzu.