Mord an Alexander

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Die faszinierten Zuschauer hatten keine andere Chance. Am Ende des Schulstunden-langen Monologs des Historikers Jan von Flocken waren die Besucher in der gut gefüllten Kulturscheune von Fredersdorf überzeugt: Alexander der Große ist ermordet worden. Wer 45 Minuten zuvor noch anderer Meinung war oder gar keine zu diesem Thema hatte, wurde von dem einheimischen Buchautor in einem geschickt gegliederten und schlüssigen Vortrag überzeugt, dass der junge Welteroberer Alexander III. von Makedonien durch seine zahlreichen Feinde, die er sich mit seiner despotischen Art selbst herangezogen hatte, mittels einer langwierigen Vergiftung ins Jenseits befördert worden ist.

Mit seiner Verschwörungstheorie zu einem mehr als 2000 Jahre zurückliegenden Thema der Weltgeschichte, trotz des wissenschaftlichen Rahmens humorvoll dargeboten, eröffnete Jan von Flocken am Sonnabend die Reihe der "Blauen Stunde" 2017 in der Kulturscheune von Fredersdorf-Vogelsdorf. "Wir werden diese Tradition fortsetzen, auch wenn ich noch nicht mit genauen Daten und Themen aufwarten kann", sagte Organisatorin Ingrid Böhlmann, die sich über den Andrang zur Jahrespremiere freute. Für die wahrscheinlich im April geplante Zweitauflage des Jahres wünscht sie sich einen ebenso engagierten Referenten wie von Flocken, der seinen Vortrag mit zahlreichen Details ausschmückte, die für alle Besucher großen Neuigkeitswert besaßen. Was man am erstaunten Kopfnicken ablesen konnte.

Geschickt hatte der studierte Historiker die unbekannten Namen aus dem Umfeld des nur 32 Jahre alt gewordenen Alexander auf einer großen Tafel aufgemalt und deren Werdegang vom Freundeskreis des Eroberers zum Bund der möglichen Verschwörer dargelegt. Dabei wusste er immer wieder geschickt einzuflechten, wie der reifer werdende Alexander trotz seiner hohen Bildung und seines edlen Rangs zu einem Herrscher mutierte, der alle in seinem Umfeld verachtete und für nicht würdig befand, mit ihm auf Augenhöhe zu sprechen. Widerrede selbst untertäniger Freunde bestrafte er umgehend mit dem Tod und legte dabei mehrmals selbst Hand an.

Den Kreis zwischen den griechisch, persisch und ägyptisch klingenden Namen schloss Jan von Flocken so geschickt wie konsequent, dass selbst Besuchern mit zuvor anderer Meinung keine Chance blieb: Sie gingen in dem Bewusstsein, dass Alexander der Große am 10. Juni 323 vor unserer Zeitrechnung in Babylon einem Giftmord-Komplott zum Opfer gefallen ist.