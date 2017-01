Träume in Weiß

artikel-ansicht/dg/0/

Prenzlau (MOZ) Zu den Höhepunkten der 21. Uckermärkischen Hochzeits- und Festmesse in Prenzlau gehörten zweifelsohne Modenschauen mit Träumen in Weiß oder Champagner, doch auch Fest- und Abendmode für Sie und Ihn. Insgesamt 40 Aussteller buhlten um die Gunst der Besucher in der Uckerseehalle. Trauringe, Hochzeitslocations oder Frisuren und Stylings standen genauso im Fokus wie die richtigen Fotos, Blumen und Dekorationen.