Die drei Raben

Bernau (MOZ) Was tun die drei am Henkerhaus? Die sehen ja zum Fürchten aus! Dicht eingehüllt im schwarzen Rocke, den Kopf vergraben im Genick, und mitleidlos den starren Blick, die Schnäbel hart und stark und lang und messerscharf der spitze Fang so warten sie, wie man sich denkt, bis ein Bernauer wird gehenkt.Autor unbekannt