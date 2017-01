Neue Wege auf vertrautem Terrain

artikel-ansicht/dg/0/

Zollbrücke (MOZ) Am 24. Februar beginnt im Theater am Rand die neue Saison. Während die Spielpläne für das Frühjahr noch gedruckt werden, geben Almut Undisz und Tobias Morgenstern einen Ausblick auf ein Jahr mit neuen Repertoirestücken, Festivals und immer wieder Jazz.

Wenn am 1. April Jazzmusikerin Uschi Brüning mit ihrer Band auf der Bühne steht, sind Almut Undisz und Tobias Morgenstern in ihrem Element. "Wir arbeiten seit Jahren daran, den Jazz hier zu etablieren", sagt die Geschäftsführerin des Theaters am Rand. Die Musik entspreche nicht nur ihren Neigungen, sie hätten auch viele Künstlerkollegen in der Szene.

So lag es nah, den "Frauen im Jazz" in der diesjährigen Spielzeit eine ganze Veranstaltungsreihe zu widmen. "Neben Uschi Brüning und Pascal von Wroblewsky werden im Mai die Kroatin Vesna Pisarovic und die Dresdner Gesangsprofessorin Esther Kaiser kommen", verrät Almut Undisz.

Eingeläutet wird die neue Spielzeit am 24. Februar mit dem Stück "Ein ganzes Leben" von Robert Seethaler, welches im vergangenen Jahr Premiere feierte. "Auch das Premierenstück "Empfänger unbekannt' wird in der kommenden Saison weiterhin gespielt", sagt Almut Undisz. Zwei andere, in der Vergangenheit erfolgreiche Produktionen müssen dafür weichen: Von dem Heimatstück "Im Spinnhaus. Ein Heimatabend" und dem Musikabend "Frau Böwe und Herr Morgenstern" mit Winnie Böwe haben Besucher in dieser Saison Gelegenheit Abschied zu nehmen.

"Unser Ziel ist es, verstärkt neue Stücke zu erarbeiten", sagt Tobias Morgenstern. Dazu fehle momentan schlicht die Zeit, ergänzt er. Im nächsten Jahr, wenn das Theater am Rand sein 20-Jähriges feiert, soll es eine Jubiläumsproduktion geben. "Hierfür wollen wir in dieser Spielzeit bereits einiges erproben", so Morgenstern. So werden die im vergangenen Jahr zur Erweiterung des Theatergeländes gepachtete Wiese im Sommer erstmals bespielt. "Es wird ein Sommerstück geben, mit dem wir andere Bespielungs- und Verpflegungsmöglichkeiten auf dem Gelände ausprobieren wollen", erklärt Tobias Morgenstern. Dies bedeute vorübergehend auch bauliche Veränderungen.

Zwar sind im Spielplan für die kommende Saison nur die Veranstaltungen bis Mai verzeichnet, darunter das traditionelle Ostertrommeln mit jeweils zwei Veranstaltungen am 14. und 15.April sowie das Jubiläumskonzert von Morgensterns Band "L'art de passage" am 24. Mai. Almut Undisz gibt aber schon einen Ausblick auf die Sommermonate im Theater am Rand. "Am 23. und 24. Juni findet das "Oderkurz-Filmspektakel" statt. Und den Sommerball, den wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal veranstaltet haben, wird es im Juli geben. Eine andere Tanzveranstaltung, der monatliche Tanztee mit der Bad Freienwalder Big Band und dem Salonorchester, wird hingegen eingestellt. "Es lief erst gut an", sagt Tobias Morgenstern. "Doch wir mussten feststellen, dass Tanz heute keine Rolle mehr spielt."

Ganz anders die kulinarische Versorgung vor Ort und die Möglichkeit, nach dem Theaterbesuch in der Umgebung zu übernachten: "Für unser Angebot "Schlafplatz' am Rand' gab es bisher mehr Anfragen als Betten", sagt Almut Undisz und Tobias Morgenstern ergänzt: "Es wäre schön, wenn die umliegenden Dörfer Gästezimmer zur Verfügung stellen würden. Wir würden sie dabei unterstützen."

Bevor Ende Februar die ersten Besucher ins Theater am Rand strömen, öffnet die Theater-Küche ihre Türen auf dem Gelände in Zollbrücke. "Das Restaurant öffnet bereits zwei Wochen vor Spielbeginn, am 9.Februar", verrät Morgenstern - und zwar täglich von 14 bis 21 Uhr.

Der Frühjahrs-Spielplan ist auch im Internet zu finden - auf der Seite www.theateramrand.de