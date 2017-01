Neubürgern den Ort näher vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

Detlef Börold listete die Bauvorhaben in nächster Zeit auf. So hoffe man, beim Rewe-Großmarkt in Radebrück dieses Jahr den Planungs- und Genehmigungsvorlauf soweit abschließen zu können, dass die Errichtung dieser ersehnten Einkaufsmöglichkeit mit stolzen 1700 Quadratmetern Fläche dann 2018 möglichst schnell starten kann. An der alten Molkerei (Buchholzer/Ecke Landsberger Straße) seien zwei Vierfamilienhäuser mit Mietwohnungen geplant, Wohnungsneubau finde auch mit "Wohnen an der Schulstraße" auf der Freifläche gegenüber dem Bäcker statt.

In Sachen Straßenbau werde noch dieses Jahr die Brücke im Waldweg erneuert, eine Sperrung für die Bauzeit von bis zu acht, neun Monaten lasse sich da nicht vermeiden. 2018 schließe sich dann der Ausbau des Waldwegs bis zur Fredersdorfer Ortsgrenze an. Geplant seien auch die Trockenledung der Trauerhalle auf dem Friedhof sowie die Schaffung eines Multifunktionsgebäudes und eines Parkplatzes in dem Bereich.

Während der Jugendwart und stellvertretende Wehrführer Alexander Winkler die Feuerwehr vorstellte, übernahm Katrin Schulz diese Aufgabe für den Jugend- und Kulturverein mit seinen 14 Arbeitsgruppen und diversen Angeboten. Verwiesen wurde auch auf die enge Kooperation der Vereine im Ort. Unterstützung für etliche Aktivitäten von gemeinschaftlichem Frühjahrsputz bis zu Festen komme auch aus den Reihen der 170 Gewerbetreibenden, von denen die Firmen Tinglev mit 60 bis 70 Mitarbeitern und Markon Bau mit 40 bis 50 die Größten seien. Auf eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung habe der Ortsbeirat wenig Einfluss - das entscheide die Ärztekammer.