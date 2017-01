Schüler gestalten ihr Kleist-Werk

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wie kann man schon Grundschüler an Kleist heranführen? Dieser Frage ging Christina Dalchau schon in der Kleist-WG nach. Die Kleist-WG gibt es nicht mehr, wohl aber das Engagement der Deutschlehrerin, die eigentlich am Karl-Liebknecht Gymnasium unterrichtet. Für einige Stunden in der Woche macht sie nun im Kleist-Museum weiter und die Ideen gehen ihr nicht aus.

Ein sehenswertes Buch, erstellt von Schülern der Astrid-Lindgren-Grundschule, ist das neueste Projekt. "Ich war erfreut, als die Idee an uns herangetragen wurde", sagt Schulleiterin Marina Bab. So richtig vorstellen, wie das Buch aussehen soll, konnten sich aber weder sie noch die Schüler. Allgemeine Begeisterung dann bei der Buchvorstellung vor einigen Tagen im Kleist-Museum.

Ein Jahr lang waren die Schüler der 5. und 6. Klasse einmal wöchentlich im Kleist-Museum unterwegs, um über Kleist zu forschen. Ausgangspunkt war die Anekdote "Der starke Jonas", die 1810 in den Berliner Abendblättern erschienen war. Diese hat zwar nur acht Sätze, bot aber genügend Stoff für die Schüler, sich mit dem Frankfurter Dichter auseinanderzusetzen.

"Erst einmal musste die Anekdote in heutige Schriftform übersetzt werden", so Christine Dalchau. Außerdem wurden die Zeilen in den Abendblättern mit Z. unterschrieben. Wer war also Z.? Dieser Frage nahm sich Felix Kaiser an. Er suchte im Kleist-Museum nach Hinweisen auf Z. Im Buch der Schüler steht nun ein fiktives Interview mit Kleist. Felix fragt Kleist: Wer war Z.? Dieser gewisse Z. antwortet Kleist und schweigt lieber auf die weitere Nachfrage, ob er, Kleist, das selbst sein könnte. Auch ein fiktives Ende der Anekdote ist in dem Buch zu finden. Ein Happy End allerdings gibt es nicht. Ein Thüringer und ein Mecklenburger sind die Protagonisten in dem kurzen Text. Wie stellen sich die Schüler diese Personen heute vor?

Höchst modern wurde die Geschichte im Buch auch mit Icons, wie die kleinen Bildchen heißen, die man auf dem Smartphone versendet, nacherzählt. Auch ein Kreuzworträtsel ist im Buch zu finden. "Am Anfang fand ich das Projekt nicht so spannend", sagt Felix Kaiser, "jetzt bin ich stolz darauf, wie unser Buch geworden ist." Das galt wohl auch für die anderen 13 Schüler, die mitgemacht haben. "Das Besondere ist, dass die Schüler jetzt ihren Eltern das Kleist-Museum zeigen können, weil sie sich da jetzt bestens auskennen", so Christina Dalchau. "Sie haben nicht nur viel über Kleist gelernt, sondern eben auch, wie man so ein Projekt in einem Buch umsetzt", freut sie sich. Einige Bücher werden im Kleist-Museum verbleiben und können dort von anderen Grundschulklassen durchaus genutzt werden.