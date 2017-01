artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Brigitte Rolfes ist entsetzt. Und ihr kommt spontan der Titel "Mein Freund, der Baum" von Alexandra in den Sinn. "Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot ..." Nun, im Morgenrot fiel die Birke an der Prenzlauer Straße 36 nicht, doch das Ergebnis sei leider das Gleiche, wendet sich die Eberswalderin an die Zeitung.

Direkt vor ihrer Haustür sei vor wenigen Tagen die Motorsäge an den Baum angesetzt worden. "Die gesamte schöne Birke lag am Boden - ich hätte weinen können", beschreibt die Leserin ihre Gefühle und sie fragt: Warum? Die Birke sei nicht krank gewesen. Dies habe sie nach Betrachtung des übrig gebliebenen Stumpfes festgestellt. Hätte nicht ein Zurückschneiden gereicht? Und wer hat die Fällung überhaupt veranlasst? Ihre Bemühungen, beim Vermieter, der Wohnungsbaugenossenschaft Eberswalde-Finow WBG, Antworten zu erhalten, seien leider gescheitert, so Rolfes.

Sie wohne seit 1980 mit ihrem Mann im Brandenburgischen Viertel an der Prenzlauer Straße. Und vor dem Block wuchs besagte Birke, "eine Augenweide in dieser Betonwüste. Die wenigen Vögel, die es hier gibt, saßen darin und zwitscherten", ist Rolfes über den Verlust erschüttert.

Die Birke, so eine Sprecherin der WBG, sei auf Wunsch der Mieter gefällt worden. Andere Bewohner hatten sich nämlich wegen der "Verschattung" der Wohnungen sowie der Nähe zur Hausfassade beschwert. Allerdings, so räumte die WBG-Vertreterin ein, sei die beauftragte Firma in diesem Fall schneller als die Behörde gewesen. Denn zum Termin habe die Genehmigung des Landkreises noch nicht schriftlich vorgelegen, heißt es. Bei Bäumen mit einem Stammumfang von mehr als 60 Zentimetern in 1,30 Meter Höhe müsse laut Baumschutzsatzung die Zustimmung der Behörde eingeholt werden. Wegen des Versäumnisses sei mit einer Strafe durch den Landkreis zu rechnen, so die WBG-Sprecherin.

Grundsätzlich habe natürlich der Schnitt, das Einkürzen vor dem Fällen Vorrang. "Aber wir schauen uns jeden Fall einzeln an. Die Hausmeister begutachten die Bäume", so die Mitarbeiterin. Bei den Anträgen auf Fällung sei - wie bei der Birke an der Prenzlauer Straße - zumeist die Verdunkelung, die Verschattung das Hauptproblem. Als Ersatz für die gefällten Bäumen werden freilich neue Gehölze gepflanzt. Etwa im Bereich von Spielplätzen oder jetzt auf einer Freifläche an der Lübbenauer Straße. Dabei kämen einheimische Arten zum Einsatz, etwa Feld-, Berg-, Spitzahorn, Schwarzerle, Hainbuche.

Kreissprecher Oliver Köhler bestätigte auf Anfrage, dass man eine Sanktion ausspreche. Gleichzeitig werde der Vermieter - wie üblich - zu Ersatzpflanzungen verpflichtet. Eine Begutachtung sei im Nachhinein allerdings nicht mehr möglich.