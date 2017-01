artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Die Gestaltung der Freifläche am Bollwerk in Zehdenick neben dem italienischen Restaurant "da Vinci" soll doch noch realisiert werden. Voraussichtlich ab Oktober soll gebaut werden.

Das Bollwerk am Zehdenicker Stadthafen soll attraktiver werden.

Zuvor aber werden die überarbeiteten Pläne am morgigen Mittwoch dem Ausschuss für Bauen und Ordnung der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt, der ab 19 Uhr im Rathaus öffentlich tagt. Eigentlich sollte das Vorhaben schon im Herbst 2014 im Fachausschuss vorgestellt werden. Doch die Stadtverwaltung hatte die Vorlage zunächst zurückgezogen, "um noch Fragen zu klären, um das Projekt anschließend umfassend den Ausschussmitgliedern vorstellen zu können. Das Projekt soll aber weiterhin umgesetzt werden", hatte der Leiter der Stabsstelle, Dirk Wendland, damals auf Nachfrage mitgeteilt.

Und tatsächlich fassten die Stadtverordneten am 19. März 2015 den Beschluss zur Umgestaltung des Vorplatzes der Steganlage am Bollwerk auf der Grundlage der Entwurfsplanung vom Januar 2015. Die Planung wurde fortgeführt und die Bauleistungen dann auch tatsächlich öffentlich ausgeschrieben. Ein Auftrag konnte jedoch nicht erteilt werden, weil die Ausschreibung aufgehoben werden musste.

"Zwischenzeitlich erfolgten zahlreiche Abstimmungen mit dem Eigentümer der Steganlage, die Änderungen der ursprünglichen Planung erforderlich machten", heißt es in der Begründung zur aktuellen Beschlussvorlage. Vor einer erneuten Ausschreibung sollen die Abgeordneten nun über die Planänderungen informiert werden. Mit Rücksicht auf die Wassersportsaison werden die Arbeiten aber erst im Oktober und November dieses Jahres ausgeführt - wenn nicht wieder etwas dazwischen kommt. Steffen Brodt vom Büro "plan.b" aus Berlin wird den Ausschussmitgliedern und interessierten Zuhörern das Vorhaben am Mittwochabend im Detail erläutern.

Das Areal vor der Steganlage am Bollwerk soll attraktiver gestaltet werden, um für Touristen und Einheimische einen Platz zu schaffen, der zur Rast mit Blick auf Wasser und Schiffe einlädt. Außerdem soll das gesamte Bollwerk wieder als eine zusammenhängende Einheit erlebbar gemacht werden. Das ehemalige Schleusenbecken innerhalb des neuen Platzes könnte mittels eingelassener Sandsteinbänder markiert werden, während die gesamte Fläche mit hellgrauem Granitsteinpflaster belegt werden könnte. In der Verlängerung der ehemaligen Schleusenanlage sollte nach dem Entwurf aus dem Jahr 2014 eine Treppe gebaut werden, als Eingang zu dem neu gestalteten Bereich an der Schleusenstraße.

Statt 50 000 Euro soll das Vorhaben jetzt nur 40 000 Euro kosten. Das Avantgardistische aus dem ersten Entwurf scheint nach der Überarbeitung der Pläne aber auf der Strecke geblieben zu sein.