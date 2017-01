Demo gegen Legehennenanlage

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546865/

Uns stinkt's: Mitglieder der Bürgerinitiative gegen die geplante Legehennenanlage in Oranienburg demonstrierten am Sonnabend in Berlin. Mehrere Tausend Teilnehmer forderten eine Wende in der Agrarpolitik.

Uns stinkt's: Mitglieder der Bürgerinitiative gegen die geplante Legehennenanlage in Oranienburg demonstrierten am Sonnabend in Berlin. Mehrere Tausend Teilnehmer forderten eine Wende in der Agrarpolitik. © OGA/Klaus D. Grote

"Wir wollen eine Spendenaktion starten", sagt Heike Bartel. Andere Bürgerinitiative hätten allein für Gutachten viele tausend Euro aufbringen müssen. Noch gibt es für eine juristische Auseinandersetzung keine Grundlage. Für die geplante Anlage mit 42 000 Legehennen bei Wensickendorf sei noch kein Antrag auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung gestellt worden, sagt der Sprecher des Landesamtes für Umwelt, Thomas Frey. Das Amt hatte im November nach eingehender Prüfung mitgeteilt, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung und damit auch eine Bürgerbeteiligung notwendig sei. Der emsländische Investor Josef Vortallen will dieser Forderung nachkommen. Der Schmachtenhagener Henrik Roest, der einen identischen Doppelstall bei Wensickendorf plant, will zunächst das Genehmigungsverfahren für den ersten Stall abwarten.

Dass die Ställe für dann insgesamt 84 000 Legehennen überhaupt gebaut werden, will die BI verhindern. Am Sonnabend beteiligen sich 27 BI-Mitglieder sowie die Stadtverordneten Meike Kulgemeyer (SPD), Antje Wendt (Freie Wähler) und Heiner Klemp (Bündnis 90/Die Grünen) an der Demo "Wir haben es satt!" in Berlin. Der Grünen-Kreistagsabgeordnete Thomas von Gizycki sagt, in den geplanten Ställen würden "zu viele Hühner auf einem Fleck" leben. Die entsprechende Bio-Verordnung sei daher in Frage zu stellen. Von Gizycki kritisiert, dass in der modernen Landwirtschaft die Arbeitsplätze auf der Strecke blieben. Lediglich zwei Leute würden in der geplanten Hühneranlage arbeiten.

Bärbel Gürgen ist 67 Jahre alt und am Sonnabend auf der ersten Demonstration ihres Lebens. "Wir wollen diesen Riesenstall nicht", sagt die Landwirtin, deren Sohn einen Rinderbetrieb führt. Heike Bartel ist ihre Tochter. Deren Wohnhaus liegt weniger als hundert Meter von der Fläche entfernt, auf der die Legehenneanlage von Vortallen geplant wird. Natürlich hätten viele Anwohner auch sehr persönliche Interessen, so Heike Bartel.

Ihre Söhne demonstrieren ebenfalls mit. Philipp Bartel ist schon zum dritten Mal auf der Groß-Demo. Er findet es problematisch, dass ungesundes Essen billiger ist als gesundes. "Es ist wichtig, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen", sagt der Student.

Parallel zur Grünen Woche hieß es am Sonnabend zum siebten Mal "Wir haben es satt!" Gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft und Großbetriebe, gegen Gentechnik und die wachsende Macht der Konzerne demonstrierten unter anderen Naturschutzverbände, Gewerkschaften, ökologische Lebensmittelhersteller, Entwicklungshilfeorganisationen und viele Landwirte. 130 Bauern aus ganz Deutschland waren bis zu 600 Kilometer mit Traktoren angereist. Kurz zuvor demonstrierten in Berlin Landwirte unter dem Motto "Wir machen euch satt". Es geht auch um auskömmliche Löhne und die Stärkung von Kleinbauernhöfen. Die Oranienburger BI fordert "Bauernhöfe statt Eierfabriken". Das Bio-Siegel sei unglaubwürdig geworden, sagt Heike Bartel. "Viele von uns kennen sich in der Landwirtschaft aus. Ein Stall mit 42 000 Hühnern ist doch nicht normal", findet sie.

"Großstallanlagen würden die Nitratbelastung in unserem Grund- und Trinkwasser weiter erhöhen", sagt ein Demo-Teilnehmer. "Wir müssen das schon jetzt über höhere Wasserpreise bezahlen." Schließlich kommt von der Bühne am Demo-Startpunkt am Potsdamer Platz der Appell, die wachsende Macht der immer größer werdenden Großkonzerne zu verhindern.

Am Abend sehen die Oranienburger ihre "Mir stinkt's"-Plakate dann in den ARD-Tagesthemen.