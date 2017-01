Zeitenwende Studienabschluss

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1546866/

"Ja Leute, es ist ein Tag des Abschieds. Türen werden geschlossen", sagt Isabella Krause. Die Vorsitzende des AStA an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde ist selbst Absolventin und nun auch keine Vorsitzende mehr.

Im bodenlangen, schwarzen Abendkleid und weißem Jacket steht sie auf der Bühne im Haus Schwärzetal und richtet das Wort an ihre Studienkollegen, Freunde und Professoren. "Es fällt mir schwer, Eberswalde hinter mir zu lassen", sagt sie. Aus dem Publikum kommt Jubel. Jubel und Freude überwiegen an diesem Abend dem Abschiedsschmerz. Für viele Studierende geht es eh im Masterstudium in Eberswalde weiter. Andere feiern einfach den Erfolg und das beschwingende Gefühl, einen Lebensabschnitt gemeistert zu haben. Traurigsein? Später vielleicht, aber nicht an diesem Abend.

Hochschul-Präsident Wilhelm-Günther Vahrson will auch keine schlechte Stimmung aufkommen lassen und belustigt ein wenig mit dem eh schon unbenutzbar gewordenen Wort des Jahres 2016 "postfaktisch". "Es ist ja alles so'n bisschen post", sagt er zum Beispiel oder: "Ihr seid ja nun alle Post-Studentinnen und -Studenten." Er nutzt seinen öffentlichen Auftritt auch dazu, um auf die Errungenschaften der Hochschule in den vergangenen Jahren hinzuweisen. Nur ein Beispiel: Seit 2014 ist die HNEE klimaneutral. Man arbeite außerdem an einem klimaneutralen Semesterticket. Und er schiebt einen kleinen Lacher zum Thema hinterher: "Und jetzt möchte ich Sie bitten, Ihre CO2-haltigen Getränke vor dem Austreiben in die Atmosphäre auszutrinken."

Die Fachbereiche verabschieden sich während der Abschlussfeier mit künstlerisch ganz unterschiedlichen Beiträgen. Den bodenständigen Weg hat der Fachbereich Holzingenieurwesen gewählt. Der Fachschaftsrat zählt die Vorzüge des Studiengangs einfach in einem Imagefilm auf. Die Alumni aus Landschaftsnutzung und Naturschutz nehmen ihr Öko-Image in einer Percussion-Vorstellung auf die Schippe. Im "Final Exam" - deutsch Abschlussprüfung - imitieren sie in Wollpulli, Ballonhosen und schuhlos eine Prüfungssituation, die sie mit rhythmischem Trommeln untermalen. Mindestens genauso unterhaltend, aber völlig anders, kommt der Fachbereich Wald und Umwelt daher. In einem Mix aus Jagdhornblasen und Kammerspiel erzählen sie die Geschichte vom Oberförster und Bären - zwei Brüder im Geiste, die beide dem Alkohol sehr zugetan sind. Beim Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft wird es unaufgeregter. Absolvent Fabian Eichhorst singt "Auf uns" von Andreas Bourani und begleitet sich auf der Gitarre.

Von den 375 Alumni des Jahres 2016 sind 145 der Einladung ins Haus Schwärzetal gefolgt: der Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz zählt 123, 118 der der Nachhaltigen Wirtschaft. Der Fachbereich Wald und Umwelt trennt sich von 93 und das Holzingenieurwesen von 41 Studierenden. Aber wie geht es mit den jungen Menschen eigentlich weiter? Das will Michelle Geigenmüller vom Alumni-Netzwerk zukünftig auch wieder über die Abschlussbefragung der Absolventen feststellen. "Die letzte Befragung ist aus dem Jahr 2013. In diesem Jahr wollen wir das wieder angehen", sagt sie.

Lea Hildebrandts Weg führte nach dem Bachelorstudium in Freiburg, wo die 25-Jährige auch geboren ist, nach Eberswalde. Sie kam extra wegen des Masterstudiengangs Regionalentwicklung und Naturschutz. Bislang hat sie den richtigen Job nicht gefunden und solange bleibt sie der Waldstadt treu. Matthias Günther hat den Bachelor in Holztechnik in der Tasche und schiebt den Master gleich hinterher. Der 28-Jährige hat bereits eine Ausbildung in seiner sächsischen Heimat bei Görlitz gemacht. "Ich möchte eines Tages dort in das Sägewerk zurückkehren", sagt er. Nina Wagner geht es ähnlich. Wieder näher an die Heimat. Ihr Weg führt sie als Nächstes auf einen Ziegenhof bei Nürnberg. Dort will die 27-Jährige, die Ökoagrarmanagement im Master studiert hat, leben und arbeiten. Sie plant ein Hofcafé auf dem abgelegenen Gelände zu betreiben. Eine extreme Entscheidung, die sie so begründet: "Ich habe das Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun."