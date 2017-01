Mehr Komfort und Sicherheit

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Die Stadt Angermünde hat auch im vergangenen Jahr in die Instandhaltung und Verbesserung der Ausstattung von Kindertagesstätte und Schulen in kommunaler Trägerschaft investiert. Das geht aus dem Bericht des Fachbereiches Bildung, Kultur und Sport hervor.

artikel-ansicht/dg/0/1/1546867/

Die Fachbereichsleiterin Birgit Ritter gab kürzlich in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Soziales der Stadtverordnetenversammlung einen Jahresrückblick über alle Bereiche. Einen großen Stellenwert nahmen dabei Baumaßnahmen ein. Auch wenn keine großen Investitionen geplant waren, wurde einiges für die Werterhaltung und die Verbesserung der Ausstattung getan.

Im Angermünder Hort "Am Mündesee" konnte 2016 ein weiterer Raum schallgedämpft werden. In der Puschkinschule wurde der ehemalige Physikraum zu einem Multifunktionsraum umgebaut. Zudem seien Unterrichtsmittel wie neue Figuren für Gartenschach für den Unterricht und das AG-Angebot angeschafft. Neue afrikanische Basstrommeln bereichern jetzt den Musikunterricht in der musikalisch ausgerichteten Schule.

Sanierungsarbeiten gab es in der Grundschule "Gustav Bruhn". Hier wurden das Treppenhaus am Haupteingang in der unteren Etage und die Decke erneuert. Zudem wurden hier Wände gestrichen und der Bodenbelag ausgewechselt. Die Toiletten in der unteren Etage des Schulgebäudes sind saniert und in der Sporthalle die Umkleideräume sowie der Eingangsbereich malermäßig instand gesetzt worden. Die Rektorin erhielt nach Renovierung ihres Raumes neue Büromöbel. Auch in neue Unterrichtsmittel wurde investiert, zum Beispiel wurden neue Turnbänke gekauft und PC-Technik ersetzt.

Bauliche Maßnahmen gab es im Sanitärbereich der Kita "Villa Kunterbunt" in Crussow. Die Maler waren am Werk und zwei Räume erhielten neue Auslegware. Auf dem Spielplatz wurde eine Betonfläche überbaut.

Die Kita Miezekatz in Frauenhagen bekam unter anderem eine neue Pflasterstrecke auf dem Spielplatz. Zudem gab es Sicherungsmaßnahmen an den Außentreppen.

Über einen neuen Krippenwagen für sechs Kinder sowie den Ersatz von Küchenmöbeln für die Kindergartenbereich und eines Zahnputzwagens konnte sich die Kita Burgzwerge in Greiffenberg freuen.

Für die Kita Spatzenhaus in Kerkow, die im vergangenen Jahr ihren 50. Geburtstag beging, wurde ein neues Spielhaus für den Außenbereich angeschafft. In zwei Gruppenräumen fanden Maler- und Fußbodenarbeiten statt. In der Kita Wichtelhaus Neukünkendorf erfolgte der Umbau der Garderoben. Es wurden neue Möbel und ein Sonnensegel angeschafft.

In mehreren Kitas wurde ein Klemmschutz an Türen installiert, damit die kleinen Kinderfinger keinen Schaden nehmen. Neben der Kita in Greiffenberg wurde der Schutz auch in den Kitas in Crussow, Frauenhagen, Kerkow und Neukünkendorf angebracht.

Neben den Investition berichtete Birgit Ritter auch über die vielfältigen Aktivitäten und Projekte der Einrichtungen. Sie reichten von öffentlichen Auftritten bei Veranstaltungen in ihren Orten bis hin zu Exkursionen und Festen. Höhepunkte waren beispielsweise das Konzert des Preußischen Kammerorchesters Prenzlau für die Hortkinder und Bewohner des Asylbewerberheims im Hort "Am Mündesee", die traditionelle Fahrt der Kerkower Kinder ins Ferienlager nach Karlshagen oder die Teilnahme der Crussower Mädchen und Jungen am 11. Kita-Sport-Cup. Beliebte Ausflugsziele waren der Flugrettungsdienst und die Feuerwehr in Angermünde, der Zoo Eberswalde oder landwirtschaftliche Betriebe.