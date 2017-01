artikel-ansicht/dg/0/

Lanke (MOZ) Nachdem die Lanker Bürger seit 2008 auf ein neues Gebäude für die Kita, die Feuerwehr und als Gemeindezentrum warten, scheint es nun tatsächlich ernst zu werden. "Im April rollen die Bagger an", sagte Liane Hergt, die baubetreuende Teamleiterin im Hochbauamt der Gemeindeverwaltung von Wandlitz, am Montag.

Die Ansichten der drei Gebäudeteile: Feuerwehr, Kita und Gemeindezentrum. Über die Farben wird später entschieden. Ausdrücklich sollen sich die Lanker in diesen Diskussion mit einbringen, sagt Liane Hergt vom Bauamt.

© Dipl.- Arch. Reinhard Schmidt

"Wir haben endlich ein rundes Paket, bei dem alle Wünsche berücksichtigt sind", freut sich Liane Hergt und zeigt auf die frischen Zeichnungen mit den Ansichten der künftigen Gebäude. Hübsch nebeneinander sind dort die Feuerwehr, die Kita und die Gemeinderäume verewigt worden. "Die Ausführung wurde auch mit den künftigen Nutzern abgestimmt, ich glaube, es sind jetzt in Lanke alle zufrieden", vermutet die Baufachfrau.

Vor allem über ihren nächsten Satz dürfte große Freude ausbrechen. "Im April fahren die Bagger vor", zeigt sich Liane Hergt gewiss. Die Ausschreibung für das Los Rohbau wurde versandt, Mitte Februar soll es zur Submission kommen. Weitere Lose werden gerade vorbereitet: Gerüst, Zimmerer, Dachdecker, Fenster, Türen, Tore oder Fassaden warten noch auf die Veröffentlichung. Ebenfalls noch offen: die Heizungs- und Sanitärarbeiten. "Die Ausschreibung des Innenausbaus steht dann zur Jahresmitte auf dem Plan, sodass der Ausbau im Winter durchgezogen werden kann", blickt Liane Hergt voraus.

Wenn im April tatsächlich die Bagger kommen, dann dürfte das in Lanke kaum verborgen bleiben. Die Mieter im Altneubau gegenüber (Bernauer Straße) können dann beispielsweise live beobachten, wie etliche Kubikmeter Erde bewegt werden müssen. "Das Gelände ist etwas hügelig, es gibt einen Niveauunterschied von bis zu eineinhalb Metern", weiß Liane Hergt bereits. Die Bagger sollen daher nicht nur die Fläche der Grundplatte einebnen, sondern auch schon Nebenflächen. Schlussendlich steht die Anforderung in Raum, sämtliche Gebäudeteile barrierefrei zu gestalten.

Ein eigenes Kapitel dieses Projektes sind die Baukosten, die in der Öffentlichkeit schon mehrfach diskutiert wurden. Nachdem anfangs seitens der Verwaltung eine grobe Kostenschätzung abgegeben wurde, verteuerte sich das Auftragsvolumen nach und nach. Mittlerweile wurden 2,5 Millionen Euro für das Mehrzweckgebäude veranschlagt, immerhin eine Million Euro mehr, als anfänglich diskutiert. "Die Summe steht und wird aus heutiger Sicht auch nicht überschritten", bestätigt die Projektbetreuerin. Sie versuchte zudem, mit diversen Änderungen Baukosten zu senken. "Statt einer Klinkerfassade wird nun eine Putzfassade erstellt. Die Alu-Fenster sind entfallen, nun werden Kunststofffenster eingebaut. Bei den Außenanlagen wurden die zu pflasternden Flächen etwas reduziert. Auch wenn der Einzug erst im Sommer 2018 erwartet wird, bei den künftigen Nutzern stößt die Nachricht vom baldigen Baubeginn auf große Freude. "Wir sind so glücklich, dass es doch noch zu einem guten Ende zu kommen scheint", schwärmt Sylvia Rath, stellvertretende Ortsvorsteherin in Lanke. Auch sie bestätigt, dass alle Interessengruppen noch einmal ausdrücklich befragt wurden. "Wir haben die Pläne eingesehen, auch die Feuerwehrleute und die Kita-Mitarbeiter konnten sich vergewissern, dass alles zum Besten steht."

Gerade die Freiwillige Feuerwehr Lanke benötigt den Neubau dringend. Die Baufälligkeit des jetzigen Gerätehauses ist nicht mehr zu übersehen. Stützen halten eine Außenwand, die sonst umfallen würde. "Der bauliche Zustand ist eine Katastrophe, aber wir halten jetzt auch noch durch", zeigt sich der Lanker Wehrleiter Florian Rath zuversichtlich.

Dabei wird es in der baufälligen Feuerwehr immer enger. Weil die Lanker Feuerwehrleute im vergangenen Jahr ganz aktiv Werbung für ihr Wehr betrieben und die Briefkästen im Ort mit Flyern gefüttert haben, konnte die Zahl der Feuerwehrleute um fünf neue Mitglieder auf aktuell 21 Frauen und Männer erhöht werden.