Gemeinde investiert fünf Millionen Euro

Schorfheide (MOZ) Schon bald, wenn der Frost sich verzieht und der letzte Schnee geschmolzen ist, beginnt in der Gemeinde Schorfheide eine Zeit der großen Bauvorhaben. Knapp fünf Millionen Euro an Investitionsvolumen weist der Haushalt für das Jahr 2017 aus - rund eine Million mehr als im Vorjahr. "Das ist Ausdruck der Leistungsfähigkeit der Gemeinde", sagt Uwe Schoknecht (Bündnis Schorfheide).

Mehrere Säulen sind laut dem Bürgermeister verantwortlich für die gute finanzielle Situation: "Das Land hat den Kommunen mehr zukommen lassen", erklärt er. Darüber hinaus befänden sich viele Menschen in Arbeit und die Steuereinnahmen der Gemeinde gleichzeitig auf einem hohen Niveau.

Das hat zur Folge, dass knapp 20 größere Investitionen in Planung sind - mehr als die Hälfte davon in Finowfurt. "Wir versuchen grundsätzlich, in jedem Ortsteil etwas zu machen", sagt Schoknecht. "Man muss aber auch sagen: In Finowfurt wohnt fast die Hälfte der Einwohner von Schorfheide. Über 85 Prozent der Steuereinnahmen werden hier erwirtschaftet."

Nicht nur hinsichtlich der Anzahl der Vorhaben liegt Finowfurt vorn. In dem Ortsteil wird auch die finanziell aufwändigste Investition umgesetzt: Für rund eine Million Euro soll auf dem Sportplatz des 1. FC Finowfurt der bestehende Rasenplatz versetzt werden und ein zusätzlicher Kunstrasenplatz entstehen.

Ebenfalls eine stattliche Summe von 400 000 Euro ist für die "alte" Turnhalle im Sportkomplex der Schule Finowfurt vorgesehen. "Die hat fast 30 Jahre auf dem Buckel", sagt Uwe Schoknecht. Im Haushalt der Gemeinde heißt es dazu: "Dringender Sanierungsbedarf besteht zweifellos für die Sanitäranlagen im Anbau, die weder dem technischen Stand noch den aktuellen Hygieneanforderungen entsprechen und bereits mehrfach bei Kontrollen des Gesundheitsamtes des Landkreises bemängelt wurden."

Im Hinblick auf die übrigen Ortsteile hebt der Bürgermeister den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses - mitsamt Feuerwehrdepot und Spielplatz - in Werbellin hervor. 850 000 Euro sind dafür vorgesehen. Eine stattliche Summe, von der mehr als 600 000 Euro von der Gemeinde bestritten werden müssen. Der Rest kommt aus einem Förderprogramm des Landes Brandenburgs. Ein Anteil, der eigentlich noch höher ausfallen sollte. Doch im vergangenen Jahr hat sich die Förderrichtlinie geändert, sodass für Feuerwehrdepots nun nichts mehr zugeschossen wird und nur noch der Teil des Gemeinschaftshauses förderfähig ist. "Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis", sagt Schoknecht.

Andere Investitionen sind zum Beispiel in eine neue Lagerhalle auf dem Gelände des Finowfurter Bauhofs (225 000 Euro) und in die Uferpromenade von Altenhof (90 000 Euro) geplant.