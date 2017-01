Wriezener zieht es in die Ferne

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Reiselust der Menschen in der Region ist ungebrochen, trotz weltweiter Terrorgefahr. Das bestätigt Heidemarie Pfeifer vom Reisebüro HELA-Tours in Wriezen. Die 45-jährige Reiseverkehrskauffrau erlebt zudem zurzeit ein steigendes Interesse an Fernreisen.

Eine Erinnerung an die Inkastadt Machu Picchu in Peru: Heidemarie Pfeifer vom Reisebüro HELA-Tours in Wriezen verkauft zunehmend Fernreisen.

Wer bereits Wochen vor der geplanten Reise in Urlaubsstimmung kommen möchte, der ist bei Heidemarie Pfeifer genau richtig. Mit leuchtenden Augen berichtet sie gern von ihren eigenen Reiseerlebnissen. Die Wriezener Geschäftsfrau ist nämlich nicht nur seit 1994 Reiseverkehrskauffrau, sondern auch leidenschaftliche Weltenbummlerin. Schon als Kind weilte sie mit ihren Eltern jedes Jahr im Urlaub. Und die Lust, die ganze Welt kennenzulernen, ist bis heute geblieben. Neben Schottland und Griechenland zieht es Heidemarie Pfeifer zusammen mit ihrem Mann vor allem in ferne Länder. Im vergangenen Jahr tourte sie durch Peru. Eine Fotografie von der Ruinenstadt Macho Picchu hängt als visuelle Erinnerung im Reisebüro in der Wilhelmstraße 38. In diesem Jahr soll es nach Südostasien gehen.

Fernreisen sind nicht nur bei der 45-Jährigen beliebt. Sie liegen im Trend. Das hat Heidemarie Pfeifer bei ihren Kunden beobachtet, ebenso ein steigendes Interesse an Kreuzfahrten. Dank neuer Schiffsgenerationen sei eine solche Reise für jedermann erschwinglich und eigne sich sowohl für Familien als auch für Singles, meint die Geschäftsfrau. Es sei eine bequeme Art zu reisen. Man habe sein 5-Sterne-Hotel dabei. Bekomme eine super Organisation, brauche die Koffer nicht zu packen und lerne andere Städte oder Länder kennen, sagt sie. Gebucht werde alles - von der Reise durchs Mittelmeer über die Tour entlang der Ost- oder Nordsee bis hin zur Kreuzfahrt durch die Karibik.

Daran ändert auch die weltweit steigende Terrorgefahr offenbar nichts. "Die Deutschen", so weiß Heidemarie Pfeifer, "verzichten nicht aufs Reisen. Sie wählen, wenn nötig, nur ein anderes Ziel." So seien in den vergangenen zwei Jahren die Buchungen in Länder wie Türkei oder Ägypten extrem zurückgegangen. Stattdessen zieht es die Menschen aus der Region nach Spanien, Griechenland, Italien und Portugal. Aber auch Deutschland, vor allem die Ostsee-Küste, sei besonders beliebt.

Gerade jetzt herrscht im Reisebüro von Heidemarie Pfeifer Hochbetrieb. Die Urlaubsplanung für die Sommer- und Herbstferien ist bei vielen in vollem Gange. "Wer zu mir kommt, weiß meistens schon, wohin er reisen möchte und hat im Internet recherchiert", sagt sie. Dann fängt für die Reiseverkehrskauffrau die eigentliche Arbeit an. Dann geht es um die persönliche Beratung - etwas, so die 45-Jährige, was die Kunden wieder zunehmend zu schätzen wüssten. Man könne zwar ebenso im Internet seine Reise buchen. Der Preis sei im Internet und im Reisebüro der gleiche. Doch die wertvollen Tipps, Hinweise und Informationen zur Lage, zu Hotel und Preis sowie das Gespräch gebe es eben nur im Reisebüro. Meistens würden sich die Kunden nach dem Gespräch im Reisebüro den klassischen Reisekatalog mit nach Hause nehmen, um noch einmal ganz in Ruhe das Reiseziel und die Unterkunft mit der Familie zu besprechen, ehe sie anschließend das von Heidemarie Pfeifer zugesandte Reiseangebot in trockene Tücher brächten.

Damit die Reise stressfrei beginnt, bietet die Inhaberin von HELA-Tours Wriezen einen Transport-Service an. Und zwar mit dem Wriezener Unternehmer Veit Schultz. Ein Angebot, auf das ihre Kunden gern zurückgreifen. Die kommen überwiegend aus der Region. Die meisten kennt sie seit vielen Jahren.