Mit Wehmut in den Ruhestand

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Nach 42 Jahren Berufsleben, davon 27 Jahren in Fredersdorf-Vogelsdorf, geht die Allgemeinmedizinerin Doris Nagel nun in den Ruhestand. Bürgermeister Thomas Krieger verabschiedete sie mit einem Blumenstrauß.

Doris Nagel: Sie geht in den Ruhestand - und freut sich, ihre Praxis in gute Hände übergeben zu können. © Hannah Schwarz

Viel hat sie in ihrem Berufsleben erlebt und durch die Arbeit in einer kleinen Gemeinde wie Fredersdorf sei das Verhältnis zu den Patienten etwas ganz Besonderes gewesen. "Ich kenne viele Familien schon in der dritten Generation und habe viele Patienten durch schwere Krankheiten begleitet", berichtet sie. Das sei für sie immer ein großer Vertrauensbeweis gewesen, den sie sehr geschätzt habe.

Gebürtig kommt die 66-Jährige aus Mahlsdorf, nach dem Studium der Medizin an der Humboldt-Universität Berlin absolvierte sie ihre duale Berufsausbildung in Lauchhammer. "Das wurde damals so festgelegt", erinnert sie sich. Ihr Mann, den viele als langjährigen Gemeindevertreter Dr. Detlef Nagel kennen, hatte noch zwei Jahre Studium vor sich und so ging sie allein. Für sie stand immer fest, dass sie wieder zurückwollte und als sich ihr 1981 die Chance bot, im Ambulatorium Petershagen anzufangen, hat sie sofort zugegriffen. "Ich hatte noch mehr Jobangebote", erinnert sie sich, "Aber die habe ich gleich beiseite geschoben."

Dort war sie dann unter Dr. Friedhelm Dope bis September 1989 tätig, ehe sie in eine neueingerichtete Außenstelle nach Fredersdorf versetzt wurde. "Ich war traurig, dass ich wegmusste, aber mit der Wende war eh alles anders und der Amtsarzt hat das ganze Team entlassen und jeder musste plötzlich selbst sehen, wo er bleibt." Doris Nagel blieb bis 2000 in den Räumlichkeiten, die sie verlassen musste, weil der Eigentümer, ein Ehepaar aus München, Eigenbedarf anmeldete.

Weil es schwer war, neue, geeignete Räume zur Miete zu finden, wuchs der Entschluss, ihre eigene Praxis zu bauen. Als sie auf der verwilderten Wiese nur wenige Meter von ihrer alten Praxis entfernt ein Schild mit einer Telefonnummer sah, da stand ihr Entschluss fest. Mit 50 wagte sie den Schritt und nahm einen Kredit auf, auch wenn sie sich anfangs Sorgen machte, hat sie die Entscheidung nicht bereut. "Ich war froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Das hätte ich ohne den Druck höchstwahrscheinlich nicht getan."

Für Doris Nagel und ihr Team gab es immer viel zu tun. Im Schnitt behandelte sie pro Quartal bis zu 1300 Patienten. Der Durchschnitt, so sagt sie, liege bei 900. "Mehr ist dann auch einfach nicht zu schaffen."

Doch man müsse sich keine Sorgen machen, dass nun eine Versorgungslücke entstehe, denn ab dem 1. Februar übernehme Marina Hentschel ihre Praxis, sagt Doris Nagel. Sie war zuletzt im Helios Klinikum in Bad Saarow tätig und hat bereits seit Juli in Fredersdorf gearbeitet. Zudem eröffnet am 1. März eine weitere Praxis der Allgemeinmedizin am südlichen Bahnhof, die das Ärzteangebot erweitern soll. Doris Nagel freut sich, dass ihre Praxis und vor allem die Patienten in gute Hände kommen, aber das Loslassen fällt ihr schwer. Auch vielen Patienten wird sie fehlen, die Wehmut ist auf beiden Seiten groß.

"Sie ist mehr als eine Ärztin", sagt Bürgermeister Thomas Krieger, der ihr mit einem großen Blumenstrauß einen Abschiedsgruß aus der Gemeindeverwaltung überbrachte. Ab sofort will sie sich mehr um die Familie kümmern, die während ihres sehr arbeitsreichen Berufslebens, das durch Sonderdienste und Nachtschichten geprägt war, oft zurückstecken musste. So will sie ihre Mutter, die noch immer in ihrem Elternhaus in Mahlsdorf lebt, pflegen und sich um ihre drei Enkel kümmern.

Für den Fall, dass ihr das nicht ausreiche, habe sie jedoch schon den Plan in der Rückhand, sich ehrenamtlich in der Palliativmedizin zu engagieren, da sie diese Arbeit als besonders wichtig empfunden hat. Doch das wird die Zukunft bringen.