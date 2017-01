Ausbau der Goethestraße

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Die Goethestraße in Werneuchen wird in diesem Jahr grundhaft ausgebaut. Im Haushalt der Stadt sind dafür 382 000 Euro eingestellt.

Die "erstmalige ingenieurtechnische Herstellung" der Goethestraße in Rudolfshöhe sei dringend geboten, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage. Der Zustand genüge weder den Bedürfnissen der Grundstücksanlieger noch der Verkehrssicherheit. Mit den Ergebnissen der Vorplanung, die seit dem Dezember 2016 vorliegt, beschäftigten sich die Mitglieder des Ausschusses für Bauen, Stadtentwicklung und Ordnung in ihrer jüngsten Sitzung.

Der Ausbaubereich umfasst die Goethestraße im Abschnitt zwischen Thälmannstraße und Wesendahler Straße. Die Baustrecke ist insgesamt 447 Meter lang. Grundsätzlich seien die Fahrbahn, die erforderliche Straßenentwässerung und das sogenannte Straßenbegleitgrün auszubauen, heißt es im Bericht der H & W Ingenieurgesellschaft mbH. Die Kosten der Baumaßnahme trägt die Stadt Werneuchen, die Anlieger sind gemäß der geltenden Satzungen zu beteiligen.

Für eine bessere Planung wurden drei Abschnitte gebildet. Zwischen Thälmann- und Marxstraße (87 Meter) wird ein kompletter Fahrbahnausbau in einer Breite von 4,10 Meter in Asphaltbauweise vorgeschlagen. Die Anpassung an die vorhandene Einmündung wird in Betonsteinpflaster ausgeführt.

Der längste Abschnitt (241 Meter) liegt zwischen Marx- und Sachsenstraße. Die Ausbaubreite soll den Planern zufolge dort 5,05 Meter betragen. Darüber hinaus sind Entwässerungsmulden auf 179 Meter Länge vorgesehen. Sie sind zwischen 1,50 Meter und zwei Meter breit und 30 bis 40 Zentimeter tief.

Zwischen Sachsenstraße und Wesendahler Straße (119 Meter lang) soll, so die Ingenieurgesellschaft, der Ausbau optional erfolgen. Dort ist eine Breite von 5,05 Meter geplant. Die Entwässerung erfolgt über Straßenabläufe und Anschlussleitungen in den vorhandenen Regenwasserkanal.

Im Ausschuss einigte man sich nach umfassender Diskussion auf folgende Eckpunkte: Der Bauanfang für Fahrbahn und Entwässerung wurde an der Thälmannstraße festgelegt. An der Sachsenstraße liegt das Bauende. Im Abschnitt zwischen Pommernstraße und Wesendahler Straße wird zur Schulwegsicherung ein einseitiger Gehweg mit einer Breite von 1,50 Meter gebaut. Er ist dann an den Gehweg Wesendahler Straße angebunden. Es werden zudem Rampensteine mit einer Aufhöhung von sechs Zentimetern verwendet. Hier orientierten sich die Mitglieder des Gremiums an der Sachsenstraße, an der ausgebauten Marxstraße beträgt die Aufhöhung dagegen acht Zentimeter. Ferner wurde festgelegt, dass die Fahrbahn zwischen Sachsenstraße- und Wesendahler Straße nicht erneuert wird. Dort gebe es noch gut erhaltene Betonplatten, hieß es.

Das Projekt soll im Sommer beginnen und noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Die Stadtverordneten werden in ihrer Sitzung am 9. Februar endgültig über das Bauprogramm entscheiden.