Rückstellerquote erreicht neuen Höchstwert

Eberswalde (MOZ) Im Rahmen der Eingangsuntersuchung wird die Schulfähigkeit aus medizinischer Sicht eingeschätzt. In den vergangenen drei Jahren sprachen die Ärzte im Barnim durchschnittlich bei 100 Mädchen und Jungen die Empfehlung aus, mit dem Zuckertütenfest noch ein Jahr zu warten.

Die tatsächliche Zahl der Rückstellungen ist jedoch deutlich höher. 2015/16 (aktuellere Zahlen gibt es noch nicht) lag sie beim Doppelten. Es wurden 1595 Schützlinge eingeschult. Davon waren 1363 fristgemäß, 15 vorzeitig und 217 verspätet. 210 Kinder wurden zurückgestellt. Was einer Quote von immerhin 13,6 Prozent entspricht. In der Kreisverwaltung betrachtet man diese relativ hohe Rate mit Sorge.

Denn: Der Barnim liege zwar etwa zwei Prozentpunkte unter dem Landesdurchschnitt. Doch markieren die 13,6 Prozent im Kreis den höchsten Wert seit 2010 überhaupt. Trotz diverser Fördermöglichkeiten konnte der Anteil der zurückgestellten Kinder eben nicht gesenkt werden. Die endgültige Entscheidung über eine Rückstellung trifft die jeweilige Grundschule. Wobei der Wunsch der Eltern berücksichtigt wird.

Zu den Hauptgründen für ein weiteres Kita-Jahr gehören nach wie vor sprachliche Defizite, wie aus der Statistik des Landkreises hervorgeht. Dabei ist der Prozentsatz der Kinder mit Sprachauffälligkeiten in den vergangenen Jahren bereits kontinuierlich gesunken. Ein Spitzenwert von 32 Prozent war 2010/11 zu verzeichnen. 2015/16 waren es "nur" noch 20,9 Prozent. Damit lag der Barnim gleichsam erstmals unter dem Landesdurchschnitt (22 Prozent).

Mithin: Bei jedem fünften Kind zwischen Ahrensfelde und Oderberg diagnostizierten die Ärzte also 2015/16 eine Sprach- und Sprechstörung. Auffällig ist, dass Jungen in stärkerem Maße sprachliche Defizite aufweisen als Mädchen. Knapp zwei Drittel der Schützlinge, bei denen sprachliche Probleme festgestellt wurden, sind Buben. Auch an den Rückstellungen haben Knaben einen höheren Anteil als ihre weiblichen Altersgenossen.

Die sprachliche Entwicklung ist schon in der Kindertagesstätte ein Hauptschwerpunkt der Bildung. Um rechtzeitig Defizite abbauen und Förderungen einzuleiten, wird an den Kitas beispielsweise ein Jahr vor der Einschulung ein Sprachtest durchgeführt. Geschulte Erzieher prüfen dabei den "Sprachstand" der Sprösslinge. Für die Vorschulkinder 2015/16 wurden von 1806 Schützlingen in 309 Fällen ein Förderbedarf festgestellt (17 Prozent des Jahrgangs).