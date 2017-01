17 Pianisten beim Wettbewerb

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Nach der erfolgreichen Teilnahme am Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" am vergangenen Wochenende in Eberswalde ist in der Fürstenwalder Musikschule wieder Alltag eingekehrt. Die jungen Pianisten Matthias Köhnke (16, aus Müncheberg) und Annika Lehmann (15, aus Bad Saarow) sitzen am Montagnachmittag schon wieder am Klavier und üben. Lehrer Alois Micheel wertet die Wettbewerbsleistungen mit seinen Schülern aus. "Du hast das Instrument gut zum Klingen gebracht, die pianistische Leistung war sehr gut", sagt der Klavier-Fachbereichsleiter zu Matthias Köhnke.

Der 16-Jährige hat als Jüngster in seiner Gruppe in der Kategorie Klavier Solo 23 Punkte erspielt und damit die Fahrkarte zum Landeswettbewerb vom 23. bis 25. März in Cottbus erhalten. "Für mich ein super Ergebnis", strahlt Matthias Köhnke, Elftklässler im Fürstenwalder Bernhardinum. Auch Annika Lehmann aus Bad Saarow, die sich mit 23 Punkten zum Landeswettbewerb spielte, ist mit ihrer Leistung sehr zufrieden. "Ich freue mich. Aber es war auch harte Arbeit", sagt die 15-Jährige und meint damit die vielen Übungsstunden am Klavier. "Monatelang habe ich darauf hingearbeitet, in der Musikschule und zu Hause täglich stundenlang geübt", erzählt Annika Lehmann.

Insgesamt starteten in Eberswalde in der Kategorie Klavier Solo über 70 Teilnehmer im Alter von 6 bis 18 Jahren. Davon waren 30 Nachwuchsmusiker aus dem Landkreis Oder-Spree. "17 Pianisten aus der Fürstenwalder Musikschule waren dabei, sieben haben sich qualifiziert", sagt Alois Micheel sichtlich stolz. Jetzt heißt es für die Landesteilnehmer wieder üben, üben. Das musikalische Programm wird aufgefrischt und verbessert.

Schulleiterin Kristin Gatzmaga, zuständig für die Standorte Beeskow, Eisenhüttenstadt, Schöneiche und Fürstenwalde, spricht bei insgesamt 42 Musikern aus dem Landkreis von rekordverdächtigen Zahlen. "So gut wie in diesem Jahr waren wir schon lange nicht mehr", sagt sie und verkündet: "2018 wird der Regionalausscheid wieder in Fürstenwalde stattfinden."