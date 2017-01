Brückenbauerin feilt an Kontakten

artikel-ansicht/dg/0/

Die neue Leiterin des an der Potsdamer Allee 35 im Brandenburgischen Viertel gelegenen kirchlichen und weltlichen Treffpunkts ist keine Frau der lauten Töne. Sie beobachtet, hört zu und fragt nach. So hat es Ina Sänger auch schon gehalten, als sie in Berlin-Hellersdorf in der offenen Kinder- und Jugendarbeit tätig war. "An der Stelle in Eberswalde hat mich die Möglichkeit gereizt, in einer festen Gemeinde tätig zu sein und auch Menschen ansprechen zu können, die mit der Kirche eigentlich nicht so viel zu tun haben", sagt die Diakonin und Sozialpädagogin, die in Essen, Nordrhein-Westfalen, geboren wurde und mit ihrem Mann noch in Berlin zu Hause ist.

In Eberswalde sei sie mit offenen Armen willkommen geheißen worden, betont Ina Sänger. Die regelmäßigen Besucher des Gemeindezentrums, die vielen ehrenamtlichen Helfer, Finows evangelische Pfarrerin Anja Giese und die Mitglieder des Gemeindekirchenrates seien erklärtermaßen heilfroh gewesen, dass mit ihrer Einstellung eine Vakanz beendet werden konnte.

Seit September hatte das Dietrich-Bonhoeffer-Haus ohne Leiterin dagestanden. Damals hatte ihre Vorgängerin Anja Hartmann nach fünfeinhalb Jahren ihren Abschied genommen, um mit der praktischen Ausbildung zur Pfarrerin zu beginnen. Erst im Juni war das 15-jährige Bestehen der Begegnungsstätte im Brandenburgischen Viertel groß gefeiert worden. Bisher hat das Gemeindezentrum weit ins Wohngebiet hinausgestrahlt, das als sozialer Brennpunkt gilt. Dafür sorgten unter anderem Seniorenkreis, Kirchencafé, Christenlehre, Familiennachmittage, Krabbelgruppe, Sportkurse, Kinderdiscos und der Mittagstisch für Schulkinder, die allesamt vor allem durch ehrenamtliche Kräfte entscheidend mitermöglicht wurden.

"Was sich bewährt hat, wird unter Garantie weitergeführt", kündigt Ina Sänger an. Allerdings wolle sie den Gesprächen mit Pfarrerin Anja Giese und mit dem Gemeindeberater Utz Berlin nicht vorgreifen.

Unter der neuen Leitung gibt es auf jeden Fall zwei Veränderungen: Ina Sänger ist anders als noch ihre Vorgängerin nicht mehr bei der evangelischen Kirchengemeinde Finow, sondern beim Kirchenkreis Barnim angestellt. Und die Gottesdienste, zu denen weiterhin jeden Sonntag zu 9.15 Uhr ins Dietrich-Bonhoeffer-Haus eingeladen wird, hält Pfarrerin Anja Giese selbst. Deren Sonntag wird damit ein wenig stressiger. Denn ab 10.30 Uhr ist Gottesdienst in der Friedenskirche Finow.

"Mit der neuen Regelung vollziehen wir etwas nach, was in anderen Gemeinden längst üblich ist", sagt die Pfarrerin. Überall sonst würden die Gemeindepädagogen vom Kirchenkreis bezahlt. Sie verspreche sich viel von der Zusammenarbeit mit der neuen Leiterin des Dietrich-Bonhoeffer-Hauses, die durch ihre Ausbildung ideale Voraussetzungen dafür mitbringe, dem Gemeindezentrum Impulse zu geben. Es sei ihr Ziel, die Begegnungsstätte stärker in der Gemeinde zu verwurzeln, die gut 1500 Mitglieder habe.

"Ich habe ziemlich schnell wahrgenommen, dass das Dietrich-Bonhoeffer-Haus und die Gemeinde wie zwei unterschiedliche Welten wirken und sehe als eine wichtige Aufgabe für mich an, Brücken zu bauen", betont Ina Sänger, die sich vorgenommen hat, mit ihrem Mann nach Eberswalde zu ziehen, wenn ihre sechsmonatige Probezeit erfolgreich hinter ihr liegt.

Fürs Erste wird die neue Leiterin kaum dazu kommen, ihren Hobbys zu frönen. In ihrer momentan besonders knappen Freizeit spielt sie zum Beispiel gern Gitarre und Klavier und lebt ihre Kreativität beim Gestalten aus.