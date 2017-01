Sieg aus hartem Training heraus

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) Aus dem harten Training heraus hat Fußball-Oberligist Germania Schöneiche sein zweites Testspiel in Vorbereitung auf die Rückrunde mit 2:1 gewonnen. Gegner auf dem Gelände des Sport- und Bildungszentrums Lindow war Brandenburgligist MSV Neuruppin, zur Winterpause auf Platz 3 rangierend. Beide Tore für die Randberliner hatte Mittelfeldspieler Christopher-Lennon Skade vom Elfmeterpunkt erzielt. Vorausgegangen waren Fouls an ihm selbst und an Philipp Kulecki.

Germanias Neu-Trainer Christian Gehrke lobte neben den guten Bedingungen auf dem freigeräumten Kunstrasenplatz in der Ostprignitz den sehr engagierten Einsatz seiner Akteure "angesichts des Umstandes, dass sie nach dem Training sehr am Limit waren". Nach den zwei Einheiten am Freitag hatte es Sonnabendvormittag noch vor der Partie eine weitere gegeben.

Gehrke setzte gegen den MSV beide Torhüter und alle 14 Feldspieler ein, "um jedem die Möglichkeit zu geben, sich zu zeigen. Für mich war es wichtig zu beobachten, wie das Zusammenspiel klappt, wie sich die Spieler zueinander verhalten, wer das Heft in der Hand hält und wen man vielleicht auch auf anderen Positionen einsetzen kann", erläuterte der 37-Jährige.

Gehrke, seit Jahresbeginn im Amt, betont, den Kader schon ziemlich gut zu kennen, aber dennoch reiche die Zeit noch nicht zu bewerten, wo wer spiele. Im dreitägigen Trainingslager in Lindow, das mit einer verlängerten Einheit am Sonntag zu Ende gegangen war, lag der Schwerpunkt auf der Arbeit auf dem Platz. "Die Jungs brauchen nach den vielen Läufen jetzt den Ball vor dem Fuß." Während des langen Wochenendes hätten sich alte und neue Spieler sowie Trainer besser kennen gelernt. "Da ist eine gute Mannschaft beisammen, die sich auch menschlich versteht."

Die Schöneicher, als Vorletzter der NOFV-Oberliga Nord auf einem Aufstiegsplatz rangierend, wollen sich noch einmal gegen den Regionalliga-15.FSV Union Fürstenwalde testen. Die am Mittwoch in der Spreestadt geplante Partie findet aber bereits einen Tag vorher statt. Auch der Ort hat sich geändert: Gespielt wird heute Abend, 19 Uhr auf dem Sportplatz in Zepernick-Panketal, Straße der Jugend 35.