Vereine bereichern Dorfleben

Jacobsdorf (MOZ) 19 Vereine machen das Leben in der ländlichen Region der Gemeinde Jacobsdorf mit ihren Ortsteilen Petersdorf, Sieversdorf und Pillgram interessanter. Mit vielseitigen Initiativen und Veranstaltungen bereichern die Vereine das öffentliche Leben in den Dörfern. In Pillgram sind es der Kultur- und Sport Verein sowie der Verein "Denk-Mal-Pillgram", der im Vorlaubenhaus regelmäßig kulturelle Höhepunkte anbietet. In Petersdorf organisiert der Rot-Weiß-Sportverein und in Sieversdorf der Dorfverein "Alte Schule" regelmäßig Feste.