Schulung für Angehörige von Menschen mit Demenz

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) (red) Es beginnt mit Vergesslichkeit, dem Verlegen oder Verstecken von Gegenständen und dem Verlaufen. Bald findet sich der Betroffene in der eigenen Wohnung nicht mehr zurecht, erkennt vertraute Personen nicht mehr, leugnet aber massiv, dass "er sich verändert habe".

artikel-ansicht/dg/0/1/1546883/

Angehörige von Menschen mit Demenz sind häufig mehrfach belastet und erleben eine Krankheit, die vom Verlust gemeinsamer Erinnerungen und Erfahrungen geprägt ist - das mit Wichtigste, das einander nahe stehende Menschen haben. Darüber hinaus ist die tägliche Pflege zu bewältigen. Viele Fragen zu Krankheit, Verlauf und Umgang tauchen auf und beschäftigen die Angehörigen von an Demenz erkrankten Angehörigen. Deshalb ist es wichtig, dass Probleme besprochen und Fragen in einem geschützten Rahmen gestellt werden können, die von Fachexperten beantwortet werden.

In Kooperation mit der Alzheimer-Gesellschaft Brandenburg e. V. Selbsthilfe Demenz bietet deshalb das ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg jeweils am 06.02.2017; 13.02.2017; 20.02.2017; 27.02.2017; 06.03.2017; 13.03.2017; 20.03.2017 und 27.03.2017, jeweils von 17 bis 19 Uhr, eine Schulungsreihe im Asklepios Fachklinikum Brandenburg, Haus 38, zu dieser Thematik an. Unterstützt wird das ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg dabei von der Barmer GEK.

Angehörigen von Menschen mit Demenz aus Brandenburg an der Havel und Umgebung sollen dabei Informationen vermittelt, praktische Hilfen und Erfahrungsaustausch angeboten werden.

Folgende Themen stehen im

Mittelpunkt:

Wissenswertes über Demenzerkrankungen,

Umgang mit dem Erkrankten,

Pflege von Menschen mit Demenz,

rechtliche und finanzielle Fragen,

Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten,

neue Wohnformen.

Angemeldet werden kann sich bis spätestens 03.02.2017 unter folgender Adresse:

ASKLEPIOS Fachklinikum Brandenburg

Veronica Werner

Anton-Saefkow-Allee 2

14772 Brandenburg

Tel.: 03381 78 2519

Fax: 03381) 78 2277

E-Mail: v.werner@asklepios.com