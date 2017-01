Kirschwasser mit 41 Umdrehungen

artikel-ansicht/dg/0/

Beim Ausräumen eines Hauses in Stuttgart stieß Sven Pyka auf massenhaft eingewecktes Obst einer alten Dame. Ein Verwandter half ihm, kippte den Inhalt in ein großes Regenfass und brachte die Gläser zum Recycling. Irgendwann fing die Sache an zu gären. Der Cousin schleppte das Fass in eine Brennerei und siehe da: Der daraus gefertigte Schnaps schmeckte. Wieder zurück in der Uckermark ließ ihn der Gedanke nicht los. Also setzte Sven Pyka drei Fässer mit geernteten Birnen an und kutschierte die 180 Liter quer durch Deutschland in ebenjene Brennerei. Wieder ein Erfolg. Ein Jahr später waren es schon sechs Fässer. Irgendwann klappte es dann nicht mit dem Einmaischen des Obstes. Und so holte sich der studierte Landwirt, spätere Banker und heutige Enertrag-Mitarbeiter fachliche Hilfe und studierte Bücher.

Die verrückte Idee hatte seinen Vater ebenso erwischt. Der Obstbrand entfachte eine Leidenschaft. "Obst steht ja hier genug herum", sagt Sven Pyka. In der Familie wurde schon zu DDR-Zeit mit einer großen Handpresse Saft gemostet und daraus Wein gemacht. Das war für den Hausgebrauch und für fröhliche Feten. Heute setzt er neun Tonnen Obst an. Kirschen, Pflaumen, Äpfel, Quitten und auch Schlehen - alles wird zu Alkohol.

Die Sache hat etwas Geheimnisumwobenes, wohnt doch Sven Pyka in einem romantisch sanierten Forsthaus direkt an der Autobahn, irgendwo zwischen Warnitz, Melzow und Blankenburg. "Wenn man morgens aus der Haustür tritt und sich sagt, jetzt gehst du brennen, dann hat das was." Und so stiefelt er quer über den Hof in den mit großem Aufwand umgebauten Bungalow, wo das Herz - der kupferne Brennapparat - steht.

Bei dessen Einweihung passierte dann mitten im Baustress das sagenhafte Malheur: Um die Dichte aller Leitungen in Gegenwart des Zollbeamten zu prüfen, testete Sven Pyka die Anlage noch während der Bauphase. Jeder Schnapsbrenner weiß: Gebrannt wird nur in Ruhe. Und so passierte, was kommen musste: Die Leitungen waren zwar dicht, doch der durchgegorene Kirschbrei quoll plötzlich aus einem geborstenen Abflussrohr direkt in die Baustelle. Diese Form der Inbetriebnahme wird heute noch in der Branche zum Besten gegeben. Und Kirschkerne fanden sich noch Monate später in allen erdenklichen Ritzen.

Sven Pyka hat seine Leidenschaft professionell ausgebaut. In freier Minute, allabendlich und an den Wochenenden frönt er seinem Hobby, das schon gar keines mehr ist. Denn immerhin stecken in dem Betrieb rund 100 000 Euro. 13 hochprozentige Sorten verlassen die Brennerei. Zwischen 500 und 800 Flaschen.

Erst probierte der Freundeskreis, was da so im Wald geschah. Dann stellte der Branntmeister ein Fläschchen beim Dorffest auf die Theke. "Schmeckt", meinten die Uckermärker, die sonst eher auf Bier oder harte Sachen standen. Immerhin kann das preislich weit drüber liegende Edeldestillat mit 41 Prozent hübsch mithalten. In der Kehle brennt er aber nicht.

Inzwischen ist der Geheimtipp keiner mehr. Sven Pyka verkauft die gesamte Produktion mühelos. Aus dem Erlösen erweitert er seine Geschäftsidee. So können die Leute der Region ihr überschüssiges Obst hinbringen - Mindestmenge 50 Kilogramm - und einmaischen lassen. Es wird vergoren, gebrannt und auf die gewünschte Trinkstärke herabgesetzt. Wer zum Beispiel zwei Zentner Birnen bringt, erhält etwa 7,3 Liter 41-prozentiges Destillat. Das kann er im Kanister mitnehmen und daheim selbst abfüllen oder die Flaschen von Sven Pyka nutzen. Natürlich alles mit Branntweinsteuer. Der Staat verdient mit. Die Lohnbrennerei floriert und macht mittlerweile die Hälfte des Umsatzes aus.

Neueste Idee: Eine mobile Brennanlage. Damit fährt er zu Familienfeiern. Gemeinsam Schnaps unter fachkundiger Aufsicht zu brennen, ist der Renner geworden. Sven Pyka informiert über die Geheimnisse des alten Handwerks und lässt hinterher verkosten. So bekommt der Schwips einen Bildungswert. Doch für den Kenner gilt: Alles in Maßen. "Es soll stets ein Gaumenfest sein. Ziel ist es, die Aromen einzufangen." Und wenn er sich mal unsicher ist, fährt er in eine andere Destillerie und verkostet dort den Partnerschnaps. Im Kopf reift gerade ein neues Spitzenprodukt heran: Uckermark-Rum aus der Zuckerrübe, im Holzfass gelagert. Klingt deftig.

Weil die Nachfrage steigt, benötigt seine Waldbrennerei bald einen neuen Verkaufsraum in Form eines Hofladens. Dort sollen auch Verkostungen stattfinden. Er will mit weiteren regionalen Produzenten ins Gespräch kommen und auch das Obst der Uckermark retten. Häufig werden ganze Gärten nicht mehr abgeerntet. Wer jedoch eine solche Form des hochprozentigen Konservierens für sich entdeckt, lässt seine Bäume vielleicht doch wieder beschneiden. Gemeinsam mit seinem Vater zieht Sven Pyka auch selbst in die Ernte. Er spannt große Planen auf. So bleiben die Früchte sauber. Am Ende des Tages gibt es dann ein köstliches Kirschwasser.