Neuer Anlauf für Seniorenresidenz

Velten (HGA) Ein seit mehreren Jahren totgeglaubtes Bauprojekt erlebt seine Wiederauferstehung: Für die Seniorenresidenz Schweihofer an der Breiten Straße wurde jetzt ein Investor gefunden. In zwei Jahren soll das Vorhaben umgesetzt sein.

Mitten in der Stadt und doch im Grünen: Direkt neben der Villa Schweihofer entsteht die Seniorenresidenz. Auf dieser Computersimulation ist ein öffentlicher Weg in die Luchwiesen zu sehen.

"Wir wollen Ende des Jahres mit dem Bau beginnen", hat sich Helmut Peter, Geschäftsführer der H&P-Gruppe aus Gießen (Hessen), vorgenommen. Der Investor spielt im Bereich von Seniorenheimen inner-

halb Deutschlands in einer der oberen Ligen mit. Bundesweit habe man bereits 90 solcher Projekte vollendet, berichtet der Bauherr.

Für die schon seit rund zehn Jahren in Velten geplante Seniorenresidenz Schweihofer ist das ein gutes Zeichen. Denn in der Vergangenheit kamen die Investoren mit großen Versprechungen, um wenig später wieder sehr leise zu verschwinden. Der vorherige Versuch des Projektplaners Gundlach stammt aus dem Jahr 2011. Damals wollte Gundlach noch nicht einmal den Investor nennen.

Statt der einst geplanten 82 Bewohner soll die Residenz nun 120 Seniorinnen und Senioren ein neues Zuhause bieten. Nach den bisherigen Plänen wird das marode zur Straße hin gelegene Gebäude abgerissen. "Das darf nicht einmal mehr betreten werden", beschreibt Rathaussprecherin Ivonne Pelz dessen dramatischen Zustand. Da auf dem Haus auch kein Denkmalschutz lastet, stellt der Abriss kein Problem dar. Nach den bislang vorgelegten Zeichnungen soll an der Straßenfront eine drei Etagen hohe Stadtvilla mit Balkons entstehen.

Im Verbund mit zwei weiteren, von der Architektur her sachlicher daherkommenden Bauten entsteht ein U-förmiges Ensemble. Ein Teil der Bebauung erhält zusätzlich eine Art Dachgeschoss. Laut Pelz geht die Bebauung zwar in die Tiefe, doch die dahinterliegenden Luchwiesen werden nicht angerührt. Interessant für alle Veltener dürfte zudem sein, dass die Seniorenresidenz über ein öffentliches Café verfügen wird.

Betreiben soll das Heim die Seniorenresidenzen GmbH des in puncto Altenpflege in der Region bekannten Geschäftsmanns Michael Bethke. Unter anderem betreibt dessen Firma bereits das in Oranienburgs Innenstadt erbaute Seniorenheim Haus Louise-Henriette von Oranien.

Jeweils zehn bis zwölf Zimmer bilden eine Wohngruppe, für die es Gemeinschaftsräume und eine Küche gibt. In Letzterer können jene, die es wollen, sich ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Generell aber sollen in einer hauseigenen Zentralküche die Mahlzeiten zubereitet werden. Gedacht sind die Zimmer sowohl für Senioren, die noch sehr selbstständig leben, als auch für solche mit einer Pflegestufe.

Helmut Peter hat das Areal bereits von der Vorbesitzerin Barbara Schweihofer-Ellis erworben.

Diese hatte sich seit Jahren darum bemüht, das Grundstück mit der Maßgabe zu verkaufen, dass es fürs Wohnen im Alter genutzt wird.

"Vor 14 Tagen fand das Abstimmungsgespräch mit der Stadtverwaltung statt", weist Peter darauf hin, dass das Vorhaben im Interesse der innerstädtischen Entwicklung liegt. Vom Rathaus wurde das bestätigt. Jetzt sind die Stadtverordneten am Zug. In einer der kommenden Sitzungen wird dem Bauausschuss der Aufstellungsbeschluss vorliegen, der anschließend öffentlich auszulegen ist. Darin wird mitgeteilt, welchen Zweck die Bebauung haben soll. Danach wird der Bebauungsplan durch die Gremien des Stadtparlaments geschickt. Peter hofft, dass der Kreis als Baugenehmigungsbehörde das Vorhaben dann möglichst schnell absegnet, damit er noch im Herbst mit dem Bau beginnen kann. Sein Ziel: "Anfang 2019 soll das Seniorenzentrum bezugsfertig sein."

Am anderen Ende der Breiten Straße - in Höhe der scharfen Kurve - plant übrigens ein weiterer Investor ein Seniorenheim.