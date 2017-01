Erfolgsstory in nächster Runde

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Die Tischtennistalente der dritten Mannschaft von Victroia Seelow schreiben ihre Erfolgsgeschichte in der 2. Kreisklasse weiter. In der Begegnung beim TSV Lindenberg II setzten sich die Schützlinge von Trainerin Claudia Heinschke souverän durch. Das Victoria-Quartett mit Lenni Schmidt, Naya Busse, Neboisa Stajonewicz und Pia Höhne hatten am Ende mit 10:2 deutlich die Nase vorn und führt das Gesamtklassement auch nach dem absolvierten 10. Spieltag mit 19:1 Zählern ungeschlagen vor den spielfreien Verfolgern Blau-Weiß Eggersdorf II (16:4) sowie Phönix Bad Freienwalde (13:3) an. Bereits nach den Doppelspielen lagen die Gäste mit 2:0 in Führung und bauten in der Folgezeit den Vorsprung kontinuierlich aus. Lediglich Naya Busse und Pia Höhne gaben jeweils ein Spiel an die Konkurrenz ab.