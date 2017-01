"In Leipzig war mehr drin"

artikel-ansicht/dg/0/

Die Enttäuschung stand den Frankfurter Spielerinnen nach Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Nach dem umkämpften 29:28-Heimsieg im Hinspiel kassierte der FHC nun am Sonntag in Leipzig eine schmerzliche 28:33-Rückrundenniederlage. Auch Trainer Dietmar Schmidt versuchte nichts schönzureden: "Hier in Leipzig war heute mehr drin. Zumal wir uns unbedingt einen Sieg vorgenommen hatten."

In der Anfangsphase konnte sein Team bis zur 20. Minute beim Stande von 9:11 das Spiel noch weitgehend offen gestalten. Doch in der Folgezeit agierte die FHC-Abwehr einige Male nicht konsequent genug, leistete man sich zudem zu viele technische Fehler. Das nutzte das Gastgeberteam konsequent aus und zog über die Stationen 14:10 (22.) und 17:12 (27.) mit einem vorentscheidenden 18:13-Vorsprung in die Halbzeitpause.

Im zweiten Spielabschnitt erzeugten die Frankfurterinnen mehr Druck auf die Leipziger Abwehr, konnten die Partie auch ausgeglichen gestalten (15:15), doch auf weniger als zwei Tore kamen sie nicht mehr an die Gastgeberinnen heran. "Wir konnten uns letztlich nicht für die Mühen und den hohen Aufwand in der zweiten Halbzeit belohnen, weil wir zu viele gute Chancen liegen gelassen haben, eine zu hohe Quote an technischen Fehlern hatten und zudem nicht durchgängig konsequent in der Abwehr agiert haben", ärgert sich Dietmar Schmidt, der lediglich Kathleen Müller eine sehr gute Leistung bescheinigen konnte. Alle anderen, die beiden Torhüterinnen eingeschlossen, legten lediglich durchschnittliche Leistungen an den Tag.

Trotz dieser schmerzhaften Niederlage gegen einen Kontrahenten im Kampf gegen den Drittliga-Abstieg bleibt der FHC-Coach optimistisch: "Ich habe heute gute Ansätze bei Chantal Bartholomé gesehen, die nach langer Verletzungspause ihr erstes Spiel bestritt. Und wenn Michelle Dürrwald und Maria Heinke demnächst gleichfalls wieder ins Spielgeschehen eingreifen können, werden wir die nötigen Punkte holen, um den Klassenerhalt zu sichern."

Doch leichter werden die nächsten Aufgaben keineswegs für den FHC. Denn mit Kirchhof (2. Platz/am 4. Februar/Heimspiel), Blomberg II (4./11. Februar/H) und Füchse Berlin (1./19. Februar/H) geben gleich drei Spitzenteams in der Brandenburg-Halle ihre Visitenkarte ab, bevor es dann im März gegen einige Teams aus dem unteren Tabellenbereich wie dem Berliner TSC geht.

Frankfurt: Yania Silva Alfonso, Mandy Schneider - Emilia Heinrich (3 Tore), Jasmin Henschel, Svetlana Kresovic (2), Antonia Zimmermann, Vivien Groke, Anne Weier (6/4), Chantal Bartholomé (4), Kathleen Müller (6), Sabrina Genilke (7/4), Carolin Stiehl

Zeitstrafen: FHC 3, HCL 3, Siebenmeter: FHC 10/8, HCL 6/5, Schiedsrichter: Florian Selau/Christopher Witt, Zuschauer: 67