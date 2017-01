Barocker Bläserglanz

artikel-ansicht/dg/0/

Müncheberg (MOZ) Gute Vorsätze für ein neues Jahr verwirklichen, innehalten in hektischen Zeiten und nach innerer Ruhe suchen, um wieder zu sich selbst zu finden - dazu bietet ein Neujahrskonzert beste Möglichkeiten. Wie beispielsweise jenes mit dem Ensemble der "Dresdner Bach-Trompeten" unter Leitung von Joachim Karl Schäfer am Sonntag in der vollbesetzten Stadtpfarrkirche in Müncheberg. Wie wohltuend eine Auszeit vom Konzertstress sein kann, haben die Blaskönner - vor zwanzig Jahren unter dem Namen "Trompetenensemble Joachim Schäfer" angetreten - selbst erfahren.