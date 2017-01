Neue Treppe und Fassade

artikel-ansicht/dg/0/

Susanne Breitenstein muss seit etlichen Jahren viel Geduld aufbringen. Und dies nicht bei ihrer Arbeit als Zahnärztin, sondern als Mieterin in der Georg-Schacht-Straße 22, in dessen linkem Gebäudeteil sie seit dem Jahr 2000 ihre Praxisräume hat. "Wir warten seit Jahren auf die Sanierung. Die Außenfassade sieht wirklich schlimm aus und auch die Treppe ist sehr in die Jahre gekommen", sagt sie. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden bereits vor fünf Jahren abgeschlossen, der rechte Teil des Hauses ist also saniert. "Eigentlich sollte auch unsere Fassade längst gemacht werden. Noch wichtiger ist allerdings die Treppe - da wir auch viele gehbehinderte Patienten haben, die im Rollstuhl sitzen oder einen Rollator haben, benötigen wir dringend eine Rollstuhlrampe", berichtet Susanne Breitenstein.

Erst am Montagmorgen musste wieder mit vereinten Kräften eine Patientin im Rollstuhl über die vier Stufen getragen werden. "Das ist doch kein Zustand und besonders bei der jetzigen Witterung ja auch gefährlich. Eigentlich hätte die Sanierung längst abgeschlossen sein sollen, aber es kam immer wieder zu Behinderungen." Betroffen sind neben der Zahnarztpraxis auch zwei kleine Lagerräume. In dem Gebäude, in dem früher das Landambulatorium untergebracht war, gab es einst auch eine weitere Arztpraxis und eine Physiotherapie, mittlerweile sind hier ansonsten nur noch Wohnungen untergebracht. "Es wurde zwar stets beteuert, dass auch unser Abschnitt saniert werden soll, aber dann gab es immer wieder wichtigere Projekte wie die Kita und das Bürgerhaus, für die das Geld gebraucht wurde", sagt Susanne Breitenstein.

Im vergangenen Jahr wurden immerhin neue Fenster eingebaut. "Bei den alten konnte man sehen, wie der Wind durchpfiff. Wir hatten daher auch eine Mietminderung erwirkt." Nun gibt es endlich moderne Standardfenster - allerdings würden immer wieder Vögel Stücke aus der Dämmung picken, die an der Außenseite nicht verputzt wurde und daher herausragt. "Es wäre wichtig, dass die Fassade und die Treppe gemacht werden. Meine Patienten fragen regelmäßig nach, wann sich endlich etwas tut." Und auch die Heizungsanlage sei in die Jahre gekommen und könne eine Erneuerung gebrauchen.

Da sich das Haus in Gemeindebesitz befindet, ist Brieskow-Finkenheerd dafür zuständig. Bürgermeister Frank Richter weiß von der Problematik. "Das zieht sich leider schon seit vielen Jahren hin. Die Gemeindevertreter hatten auch im vergangenen Jahr die Sanierung einstimmig beschlossen, aber der damalige Hausverwalter wollte die unterschriebenen Beschlüsse sehen, die aber noch nicht vorlagen. Daher konnte noch nicht mit den Arbeiten begonnen werden", erklärt Richter. Es wurden bereits Angebote eingeholt und an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben. Die Auftragserteilung war dabei auf maximal 10 500 Euro begrenzt. Neben der Fassade und der hinteren Treppe soll auch die vordere Treppe am rechten Gebäudeteil neu gemacht werden.

"Zu zusätzlichen Verzögerungen kam es, weil die Hausverwaltung zum neuen Jahr wechselte. Das Geld für die Sanierung ist bereits freigegeben und stammt aus dem Gemeindehaushalt für die Wohnungsverwaltung. Nun müssen wir nur noch abwarten, bis der Frost vorbei ist und dann kann es im Frühjahr endlich losgehen", sagt Richter.

Darauf hofft auch Susanne Breitenstein. "Für uns ist die Sanierung unheimlich wichtig. Nach all den Jahren muss jetzt endlich etwas passieren", sagt die Zahnärztin.