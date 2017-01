Fenchel-Salami und eisige Leckerei

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow/Berlin (MOZ) Mit einem Gemeinschaftsstand sind die Landfleischerei Ranzig und der Tourismusverband Seenland Oder-Spree (TSOS) in Berlin auf der Grünen Woche dabei. Gemeinsam werben sie in der Brandenburghalle für das Gute in der Region, zu dem nicht nur die Landschaft und touristische Angebote, sondern auch wohlschmeckende Landwirtschaftsprodukte gehören.

Die Ranziger Fleischerei stellt gleich mehrere Neuheiten vor. Zum einen ist das eine Früchte-Lyoner, eine Lyoner, gefüllt mit kleinen Stücken tropischer Früchte. "Das ist mal was Neues", sagt Sieglinde Schilling, die den Stand zum dritten Mal betreut und mit dem Anrichten von Kostproben sehr gut zu tun hat. "Wir testen die hier, wollen erfahren, wie sie ankommt. Nach der Grünen Woche werden wir sie auch in unseren Filialen anbieten." Dasselbe gilt für weitere Ranziger Neuheiten, die in Berlin präsentiert werden. Das sind eine Edelsalami, ein Kräuterschinken und zwei luftgetrocknete Salamis, von denen eine mit Fenchel veredelt ist. "Bei den Besuchern kommen die alle wirklich gut an", freut sich Sieglinde Schilling. Und Florian Naumann (14), Messegast aus Frankfurt, bestätigt: "Die Früchte-Lyoner ist wirklich lecker."

Nur ein paar Meter entfernt hat die Iceguerilla.de GmbH & Co. KG aus Beeskow ihren Messestand. Am Wochenende stehen die Besucher vor der großen Kühltheke buchstäblich rund um die Uhr Schlange. Geschäftsführerin Monika Schulze und ihr Mitarbeiter Dominik Schern füllen im Akkord kleine Pappbecher mit kühlen Leckereien. Das kleine Unternehmen aus der Kreisstadt, das schon mehrfach für sein Eis ausgezeichnet wurde, präsentiert sich zum dritten Mal auf der Grünen Woche. "Wir haben 16 Sorten Eis dabei", erzählt Monika Schulze. "Für uns ist hier vor allem wichtig, den direkten Kontakt zu den Verbrauchern zu haben." Als reiner Produzent unterhalte die Iceguerilla keine eigenen Cafés oder Verkaufsstellen, sondern beliefere Weiterverkäufer mit seinen Produkten. "Hier in Berlin können wir genau sehen, ob den Leuten unser Eis schmeckt", ergänzt Ralf Schulze. Eine kurze Frage in die Menschentraube vor dem Stand ergibt: Das Beeskower Eis schmeckt den Leuten.