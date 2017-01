Seit Jahren Streitobjekt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) Die Absperrung vor dem Haus an der Karl-Marx-Allee in Neuhardenberg lässt schon vermuten, dass sich das Gebäude in einem schlechten Zustand befindet. Eigentümer Christian Robbe muss handeln.

Es sollte die Erfüllung eines Lebenstraumes werden: Christian Robbe hat das Haus an der Karl-Marx-Allee in Neuhardenberg, das seit einigen Wochen an der Straße von Absperrungen umstellt ist, 2015 gekauft. Er hatte den Plan - wie er es aus seiner Kindheit von den Großeltern kannte- einen Paradiesgarten erschaffen, mit bunten Blumen, Gemüseanbau und auch Kleintierhaltung. "Ich bin Lebenskünstler- oder auch einfach ein Künstler", sagt Christian Robbe auf die Frage, weshalb der Garten hinter dem Haus recht voll gestellt ist. Er hatte sich an die MOZ gewandt, weil er sauer darüber ist, wie man mit ihm als Neuhardenberger umgegangen sei. Schon die Vorbesitzerin habe vor einigen Jahren versucht, einen Abriss des Hauses genehmigt zu bekommen - ohne Erfolg. Die ortsbildprägende Fassade steht unter Denkmalschutz und muss erhalten bleiben. "Mir hat niemand Bescheid gesagt, dass das Haus abgesperrt wird", sagt Robbe. Er solle jetzt eine Dokumentation anfertigen, ist von der Bau-Aufsichtsbehörde dazu verpflichtet worden. Das Haus ist einsturzgefährdet.

"Das ist doch aber nichts Neues, es verfällt schon seit 20 Jahren", so der Eigentümer. Die Ruine sei nicht betretbar, man könne das Haus nicht rekonstruieren. "Das ist nicht bezahlbar", schätzt Robbe. Der 67-jährige Rentner ist krank und könne sich deshalb derzeit auch nicht um das Haus kümmern. Viele Faktoren kommen bei den nun gestellten Auflagen zur Sicherung zusammen.

Die Bau-Aufsichtsbehörde des Landkreises hatte die Absperrung veranlasst. Da das Grundstück und damit auch der Giebel, im Geltungsbereich der Denkmalbereichssatzung liegt, muss sich der Eigentümer an Auflagen halten. "Die Fachabteilung der Unteren Denkmalbehörde entscheidet und geht dabei auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigentümers ein", erklärt Dietmar Müller vom Amt Neuhardenberg. Zu der verlangten Dokumentation gehören Bilder vom aktuellen Zustand des Gebäudes. Besonders ortsbildprägende Elemente müssten festgehalten werden, wie etwa der Giebel mit der Verzierung. Auch einzelne Fenster, ein Grundriss und eine Beschreibung als Text gehören dazu. "Es gibt keine Alternative. Christian Robbe muss das machen, ansonsten würde die Bau-Aufsichtsbehörde das in Auftrag geben und er muss es zahlen", sagt Dietmar Müller. Die Dokumentation sei auch von außen möglich.

Eigentümer Christian Robbe ist überzeugt, dass das nicht machbar ist. "Ich kann doch nichts dokumentieren, was nicht betretbar ist", sagt er. Das Grundstück sei drei Mal ohne sein Wissen besichtigt worden. Das findet er nicht richtig. "Das ist schließlich mein Eigentum und da kann ich ja wohl machen was ich will", sagt er.

Dietmar Müller sieht das anders. "Als der Kaufvertrag unterschrieben wurde, war ein Notar dabei, der sich im vorhinein im Grundbuch informiert hat. Dort gibt es einen Vermerk und den Hinweis für den Käufer, dass sich das Grundstück im Denkmalschutzbereich befindet. Die Grundstückssicherung ist ganz klar die Aufgabe des Eigentümers", erklärt er. Er schätzt die Kosten für die Dokumentation und die Sicherung der Fassade - etwa durch Holzbohlen und Stützen- auf etwa 3000 bis 5000 Euro. "Die Frage ist dann noch, ob der Bauschutt schadstoffbelastet ist und wie er entsorgt werden kann."

Christian Robbe hat Akteneinsicht in Strausberg bei der zuständigen Behörde genommen. Der 67-Jährige will klären, ob ein Komplettabriss bei einem so stark verfallenen Haus nicht doch noch möglich ist. "Es ist eine Sauerei, wie mit mir umgegangen wird", erklärt er. So schnell wolle er die gestellten Auflagen nicht hinnehmen.